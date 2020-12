MATORA IZNELA NOVE DETALJE VEZE SANJE I ANĐELA: Oni su se toliko dobro DOGOVORILI i to zbog Teodore! Evo šta je bilo NAPOLJU VIDEO

Jovana Tomić Matora iznela nove detalje o odnosu Sanje Stanković i Anđela Rankovića.

U razgovoru sa Marko Đedovićem otkrila je šta se dešavalo na rođendanskoj proslavi pre ulaska u rijaliti.

"Ona mi je rekla kako nije imala ništa sa njim, ona se odrekla oca i klela se, a onda se klela u majku! Pritom je on mene zajedno sa njom lagao", rekla je Matora.

"Ona se kune i u kera!", rekao je Đedović.

"Ja sam se tada sa Sanjom na rođendanu poljubila, plakala njenoj mami kako sam je zavolela, kako se Sanja i ja rastajemo i onda prilazi Anđelo i ti se muvaš sa njim na žurci. Ovog ispratila kući, ja ostala tu, šta je trebalo poplaćala. Pritom mene tešiš, dolaziš kod mene u stan. Govoriš mi kako se ponovo zaljubljuješ, ja ga zamolila da ne pravi priče i oni su se dogovorili da sve slažu zbog Teodore, a ne zbog mene! On je zvao, a inače služi za to da krade promoterke, a onda dolazi kod mene i teši me, a ona je njemu bila kao Nataša, isto je i za nju pričao na početku! Neke osobe su mi i rekle da je bio samo se*s, a ja sam sve vreme bila iskrena", dodala je Matora.

