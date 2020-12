DEVEDESETIH SE ZNALO KO JE OPASAN: Željko Šašić izneo nepoznate detalje karijere, a sa OVOM koleginicom je pravio LOM!

Željko Šašić pričao je o svojim počecima, vojsci i devedesetim, kada je njegova popularnost bila najveća.

Pevač je otkrio da je od malena pokazivao talenat za muziku.

"Pobedio sam na nekom takmičenju, pa smo osnovali bend kao osnovci i sve je išlo ka tome da ću se time baviti. Detinjstvo mi je bilo srećno, mi smo bili skromna generacija i sve što smo poželeli, samim tim. Ne sećam se tačno gde su se moji roditelji upoznali, a bili su blizu. I onda su imali te neke njihove igranke, meni je to bilo zanimljivo da slušam. Taj moj bend je bio na nivou osnovne škole, imali smo neke instrumente koji su nam bili dostupni u to vreme i svako od nas je u Zemunu imao velika dvorišta, pa smo se mi okupljali, svirali... U vojsci sam isto svirao i pevao. Ja sam nastupao u lokalu koji je bio najpopularniji iako je bio vojnički. U Senti sam bio u vojsci. Bili smo buntovnici pa je i tada bilo teško sa nama. Obučiš se za neke stvari koje nisi znao. Na mojim nastupima nisu pucali. Bilo je svašta ali ja sam znao da držim atmosferu. Bio sam zaljubljen tokom vojske, imao sam ozbiljnu vezu koja je pukla zbog mog odsustvovanja. Nije bilo svejedno, bilo je jako šokantno za mene to iskustvo, ali živ čovek sve preživi", rekao je Željko, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Ja sam dosta radio, imao sam toliko snage i energije i svuda stizao i spremao ploče i da se putuje i sve. Meni su devedesete ostale u lepom sećanju. Čovek mora da živi sa nekim tuđim odlukama, ali odeš u neki svoj svet i sve ti bude lepo. To je moj savet i danas. Gde god je bilo popularno mesto, tu je dolazio ko je hteo. Te devedesete su donele, usled tih nesrećnih dešavanja, neki drugi ljudi su isplivali na površinu. Ja volim da kažem da su svi sem Arkana dolazili, on nije ni pušio ni pio. Svi su se korektno i ponašali i znalo je da na istom mestu budu slični njima i imali su neki kodeks. Tad se znalo ko je opasan i ko nije hteo sa njima da se druži, nije morao. Sad je svaki drugi opasan. Nisu bili fini ljudi, ali nisu bacali pištolje na sto. Na taj način se ne dominira ako dođeš u masu i baciš pištolj. Nije bilo potrebe da me čuvaju jaki ljudi, ja sam znao da se ponašam, naravno da sam ja imao drugare iz Zemuna, mi smo bili klinci, ali nekako sam se ja dobro snalazio u tim stvarima. Tad je bilo interesantno što je bilo mnogo deviza, mom ocu je bilo čudno, hteo da me prijavi policiji, davali ljudi, a njemu nije bilo jasno. Onda kad je bila hiperinflacija, davali su svežnje novih para, ja prespavam, dok se sutradan setim, one više ne vrede ničemu."

foto: Damir Dervišagić

Na kraju se Željko prisetio i svojih dueta sa velikim zvezdama, Cecom Ražnatović i Draganom Mirković.

"Sedam albuma i ne znam koliko singlova. Dragana i Ceca, nekako se ispostavilo da smo bili spojevi, posle smo imali i zajedničkih turneja, sve su to bile lepe uspomene. Više sam putovao sa Draganom. Tada, sećam se u Čikagu kad smo napravili u hotelu koncert, stari imigranti su pričali da niko nije", rekao je Željko u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

BONUS VIDEO:

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir