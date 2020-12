PRIJINA MAJKA OSTAVILA SVOJ POSAO DA BI NJU PODRŽALA U PEVANJU! Pevačica poručila: Ja bih sutradan isto uradila za svoje dete!

Aleksandra Prijović je iskreno pričala o planovima za drugo dete, situaciju prouzrokovanom korona virusom kao i o majci koja je ostavila svoj posao da bi nju podržala.

foto: Printscreen

"Meni je ova godina bila najlepša, 9 meseci sam bila sa sinom. Ja sam sve vreme sa njim. Odmorila sam se i nauživala sam se u ovoj godini.", rekla je Aleksandra Prijović, pa otkrila da li planira drugo dete:

"Ne planiram bebu drugu još uvek. Kad se desi dsiće se. Ja bih volela najmanje 2 deteta da imam pa kad bude. Nismo planirali ni za prvo dete, to se desi."

U emisiju se javio njen kum, pevač Aco Pejović, i tom prilikom otkrio da je pevačica nedavno popila dva piva, a onda je usledilo Prijino prizanje u emisiji:

foto: Printscreen

"Aco Pejović je dobar čovek, svakom bi pomogao i bio tu. On je tu u svakom trenutku. Volim da pijem pivo, popila sam dva piva", rekla je u emisiji "Šok Tok", a onda se osvrnula na majku koja je ostavila svoj posao da bi nju podržala:

"Mama je godinama pevala, kad sam ja počela da se takmičim ona je odustala od pevanja i odlučila da me podrži maksimalno. Ostavila je svoj posao. Ja bih sutradan uradila isto za svoje dete. Smo je moje dete bitno, samo on i on i on."

foto: Printscreen

