MARIJA ŠERIFOVIĆ PROGOVORILA O DECI: Bila bih posvećena MAJKA! A evo da li je pevačica sada u VEZI!

Tvoja rečenica: "Ja nisam najbolja. Ja samo smatram da mogu uraditi stvari koje drugi smatraju nemogućim. M. Š.", prepričava se dugo. Koje si sve nemoguće stvari uradila?

- Osluškujem prijatelje, saradnike i porodicu poslednjih dana i zaista sam stekla utisak da je u ovo vreme nemoguće ostati iskren, direktan i veoma smeran. Analizirajući svoj život, istakla bih da pored brojnih uspeha, nešto privatno bilo bi upravo to. Koliko sam nemoguće uspela da ostanem dosledna.

Ova godina je specifična po mnogo toga. Kada je analiziraš, koje su ti se sve želje ostvarile?

- Da moji bliski ljudi budu dobro. S druge strane, poslovne želje, nažalost, nisu, ali svakako rekla bih da će mi nova želja u ponoć biti da sve ovo već jednom prođe.

Reklo bi se da si svoju popularnost u ovoj godini upotrebila u prave svrhe, pomogla si mnogoj deci da odu na lečenje. Kakav je osećaj?

- Moram priznati najjači utisak jeste pre svega uspeh i pomoć svakom detetu. Ali i svi ljudi koji su ikada na bilo koji način pomogli. Očigledno je da umemo da budemo najsložniji kada je najvažnije.

Vezana si za decu. Da li misliš da ćeš se u budućnosti ostvariti kao majka i razmaziti dete ili?

- Negde i postoji podatak da na prvom mestu volim decu, potom i životinje. Neko bi rekao krajnost, ali kada razmislite, veoma jasno. Kod dece čista energija, ljubav. Kod životinja lojalnost. Majčinstvo je ozbiljan zadatak i verujem da bih bila veoma posvećena.

Nataša Bekvalac je rekla da je ona stvorena za žensku decu? A ti?

- Pa, verovatno mušku. (smeh)

Šta se dešava sa tvojim emotivnim životom?

- Trenutno uživam sama u svom svetu. (smeh)

Nedostaje li Mariji Šerifović ljubavi u smislu da ima osobu pored sebe koju će voleti ili bolje rečeno, koja će nju voleti?

- Ljubav svima treba i kažu da jeste pokretač. Životna iskustva naučila su me da takve ljubavi se ne pronalaze, one se jednostavno dese. Do tada, zaista uživam u bezrezervnoj ljubavi koju dobijam od prijatelja i porodice.

Nedavno si, osim o Verici, pričala i ocu Rajku. Da li to znači da ste rešili sve nesuglasice?

- Kao i u svakoj porodici, naiđete na nerazumevanje i brojne nesporazume. Moj zaključak je da sa roditeljima uvek otvoreno treba razgovarati o svemu, jer je to jedini način za pravo rešenje.

Da li zamišljaš svoju svadbu? Da li bi ona više bila američka ili naša srpska?

- Znam da bi bila najveselija svadba ikada dosad. Podrazumeva se, s najboljom muzikom.

