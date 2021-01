MILEUSNIĆI NA ZIMOVANJU NA ZLATIBORU! Danijela priredila prvo iznenađenje Ivanu

Danijela Karić Mileusnić priredila je zimsko iznenađenje suprugu Ivanu Mileusniću.

- Deca su mi rekla da se spakujem i da idemo iz kuće na tri - četri dana, da je Danijela priredila iznenađenje za sve i da ne smem da odbijem jer se jako radovala. Ja sam bio prvo u šoku jer znam da nigde ne idemo mesecima i ne mešamo i ne viđamo sa ljudima, čak ni najbližima iz porodice jer se čuvamo. Pogotovo od kada smo saznali da ponovo čekamo bebu. Mislio sam prvo da deca nešto dobro nisu razumela, ali sam pogrešio - priča Mileusnić za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

- Prvo sam bio ljut jer me nisu pitali za takvu stvar i odluku, a mesecima nigde ne idemo osim što prosetamo u blizini kuće i to tamo gde nema ljudi u blizini. Danijela mi je objasnila da idemo na Zlatibor, a onda sam tek odlepio od napada nervoze jer znam da je tamo uoči Nove godine i dečijih raspusta uvek gužva i previše ljudi a dogovorili smo se da ove zime preskačemo skijanje. Međutim, kada mi je objasnila da idemo na neko izolovano, bajkovito mesto koje nije u centru Zlatibora, da ćemo imati na raspolaganju kućicu od drveta koja ima sve što nam treba, kuhinju da sami kuvamo, zaseban ulaz, dvorište, kamin, da je izvan centra. Ovo mi je možda jedno od najdražih iznenađenja - zaključuje on.

foto: Privatna Arhiva

kurir.rs/Lj.S.

Kurir