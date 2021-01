DOVODI KOMPOZITORA KUĆI ZA BOŽIĆ! Tamara Milutinović otkrila kako provodi praznike: Doći će on kod moje majke!

Pevačica Tamara Milutinović je otkrila kako je provela Novu godinu, a potom nam je otkrila i kako će proslaviti Božić.

foto: Printscreen/Premijera

“Ja sam srećna što sam uspela da ovu Novu godinu provedem sa svojom porodicom i mojim bratančićima. To ne može ništa da zameni. Sad sam shvatila koliko je zapravo lepo kad se Nova godina proslavlja kod kuće sa svojima, pa makar to bilo i na ovaj način. Nova godina je protekla onako kako sam i zamišljala, onako kako sam je se sećala iz nekih mlađih dana i ja sam zbog toga srećna. Meni je ovo došlo kao “kec na jedanaest”. Uopšte mi nije žao što su zabranili da se Nova godina radi”, kaže Tamara.

Pevačica je zatim otkrila kako će proslaviti Božić kao i koji su to običaji koji se poštuju u domu Milutinovića.

“Jedva čekam Božić, s obzirom da je to najradosniji hrišćanski praznik. Ja sam tako naučila sa svojom porodicom, da se radujem svim praznicima. Jedva čekam sve te običaje i sve što Božić nosi. Mi poštujemo sve običaje, od unošenja badnjaka, igre “piju-piju, “kvoc-kvoc”, mesimo česnicu, tražimo paricu, palimo badnjak, čekamo položajnika ujutru… Sve običaje ispoštujemo, koje verujem da poštuju i svi ljudi širom naše zemlje. ”

Tamara je otkrila i da li će ona učestvovati u pripremanju praznične gozbe.

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

“Ja nemam problem s tim, mene nije sramota toga. Uživam u spremanju, da li je to do mog horoskopskog znaka, pošto sam bik, ne znam. Odrasla sam u takvoj porodici u kojoj su svi gurmani. Zaista volim da kuvam. Ove godine ću se prvi put oprobati u pravljenju česnice i baš me zanima kako će ispasti.”

Kako običaji nalažu, u božićnu česnicu stavlja se jedna metalna novčanica ili takozvana “parica”, koju će pronaći neko od ukućana. Ko je pronađe, veruje se da će tokom čitave godine imati dosta novca, ali i sreće, pa je Tamara otkrila da li će namestiti da baš ona namerno ove godine izvuče paricu iz česnice.

“Ne, paricu ću namestiti tako da je uzme neko od mališana, bratanac ili bratanica. Više puta sam izvukla paricu i ne znam da li stvarno ima istine u tome. To su samo verovanja… Mada, prošle godine nisam izvukla paricu, prethodne dve godine izvukao je moj brat, tako da mi je uzeo pare! (smeh) Ali, opraštam mu”, kaže ona iskreno.

Za kraj Tamara je otkrila da li će dovesti svog dečka u porodični dom za Božić. Da podsetimo, Tamara je nedavno u javnosti priznala da je u vezi sa kompozitorom Sašom Nikolićem, koji se trenutno razvodi.

“Pričali smo o tome i verovatno da. Pa zašto da ne. Ići ću i ja kod njega, kod njegove majke, doći će i on kod moje majke. To je sasvim prirodno.”

foto: Printscreen/Instagram

