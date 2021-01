BENKICE, IGRAČKE, LJULJAŠKE, KOLEVKE, SEDIŠTA ZA KOLA Lunini i Markovi fanovi KUPUJU stvari za njihovu ćerkicu, nema ništa da fali

Luna Đogani i Marko Miljković i dalje žive od stare slave iz rijalitija! Poznatom paru obožavaoci su kupili kompletnu opremu za ćerku Miju, koja im stiže za tri meseca.

- Stalno nešto dobijaju od fanova. Ljudi im svašta šalju na kućnu adresu, a oni ne odbijaju nijedan poklon. Čim su njihovi fanovi saznali da će dobiti ćerku, počeli su da im kupuju opremu i garderobu za žensku decu. Gotovo svakodnevno im stižu paketi sa darovima: benkice, igračke, ljuljaške, kolevke, sedišta za bebe u kolima... - priča izvor i objašnjava da poznati par sada u najvećoj meri živi od svojih najvernijih fanova.

- Ljudi im redovno šalju i novac, iako im to niko nije tražio. U početku je Luni i Marku bilo neprijatno da uzimaju pare od nepoznatih ljudi, pa su odbijali, ali sada se sve to promenilo. Njih dvoje trenutno ništa ne rade, pa im dobro dođe svaki dinar koji stigne. Kada su objavili da više neće ulaziti u rijaliti, ljudi koji ih prate su im predložili da se sami snimaju i kače to na Jutjub. Čak su im poslali novac da kupe kvalitetnu opremu za snimanje, tako da su fanovi na neki način i finansirali njihov novi posao - objašnjava naš sa govornik.

Luna kaže da nema problem da uzme novac i poklone od potpuno nepoznatih ljudi. - Stalno dobijam novac od fanova, i to uglavnom od žena. Ranije sam govorila: „Nemojte da mi dajete, molim vas", ali su mi oni bukvalno gurali novac u ruke. Prihvatam i poklone, jer je neko odvojio vreme i kupio mi nešto, a ja to cenim. Znam da me svi prozivaju zbog onih 200 evra što sam pred kamerama uzela od obožavateljke, ali ljudi ne znaju da sam ja za taj novac odvela nekoliko ljudi iz svog okruženja na doručak i počastila ih. Nisam potrošila sve na sebe, a i da jesam, te pare su i bile namenjene meni - poručuje Đoganijeva.

