PO IZLASKU IZ RIJALITIJA PRIČAO U SNU I DOZIVAO LEPOG MIĆU! Vuk Mob nasmejao sve izjavom: Mislio sam da će da me KAZNE!

Vuk Mob je otkrio kako se oseća povodom toga što će uskoro postati otac, a onda ispričao da mu se dešavalo po izlasku iz rijalitija. Ističe da se u toku noći budio i da mislio je da će ga kazniti.

- Nemam nikakav osećaj, vidim stomak, ali mislim da je lopta - rekao je Vuk.

On je zatim istakao da i dalje ponekad ima osećaj da je u Beloj kući.

- Zvali su me mali Ćomi, mene ne interesuju zadaci, stvarno me to ne zanima... Preko Instagrama gledam, ispratim sve i na Jutjubu. U početku kad sam izašao, usred spavanja se probudim mislim da će da me kazne, i tražim Ćomija, Olja mi je rekla da u snu zovem i tražim Ćomija - ispričao je reper u emisiji "Pitam za druga".

Reper je nedavno otkrio da su pripremi sobu za bebu i to po nacrtima koje je sam napravio u rijalitiju.

"Bilo je momenata kada sam voleo da se osamim u rijalitiju, ma koliko to zvučalo nemoguće, ali moguće je jer je prostor ogroman. Tada bih se izolovao i crtao nešto. Tako mi je jednom palo na pamet da na papir stavim kako bih voleo da izgleda dečja soba. Iz dana u dan sam to razrađivao i kada sam napustio imaginarijum, na papiru sam imao celokupnu zamisao. Ono što je najbitnije, Olji se baš dopalo. Eto, da ne bude da sam tamo bio džabe u tom kretivnom smislu", kaže Vuk za "Svet" prenose mediji.

