NATAŠA BEKVALAC SE BACILA NA TRENINGE: Objavila video iz teretane i pokazala GO STOMAK, dugo je nismo videli u OVAKVOM IZDANJU!

Pevačica Nataša Bekvalac veoma vodi računa o svom izgledu, te neretko provodi vreme u teretani kako bi došla do željene linije.

Ovog puta sa pratiocima na Instagramu podelila je video snimak iz teretane, ali se ovogo puta našalila na račun svoje figure.

Nataša je u jednom trenutku povukla majicu i pokazala go stomak, a uz to je napisala:

"Samo zdrava hrana, teretana. Mi smo fitnes zveri, pločice ćemo do leta imati, strašno koliko smo zgodne i u kondiciji", poručila je Bekvalčeva.

Nataša s enedavno prisetila teškog perioda u životu, gde je govorila o nasilju u porodici, koje je nažalost doživela u aprilu 2018. godine.

- Da vam kažem, ja sam, čini mi se, čula da je od petka ubijeno tri žene, jutros još jedna. Sigurno je da nasilje postoji još više zato što smo zatvoreni u kući. Moja deca nisu to doživela, nisu prisustvovala tome jer sam ja to poprilično brzo rešila, ali sigurno je da niko to ne doživljava dobro. Mnogo im više šteti ono što im se događa u kući nego što čitaju - rekla je Nataša u emisiji "Hit Tvit".

