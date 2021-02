DALEKO SI TI OD KOSOVKE DEVOJKE! Srpski bokser poručio Milici Pavlović da LUPETA i da treba da poštuje srpsku istoriju

Foto: Printscreen Magazin In

Milicu Pavlović našla se na udaru bokserskog šampiona Marka Nikolića i korisnika društvenih mreža zbog novog spota za pesmu "Crna jutra", u kojem je sebe, kako je napisala na Instagramu, predstavila kao Kosovku devojku 21. veka.

- Svaka od nas je u isto vreme i svetica i grešnica i još mnogo toga između te dve krajnosti, a samo od muškarca zavisi koje naše lice će upoznati. Ovo je moja verzija Kosovke devojke 21. veka. Ona je simbol idealne žene koja ostaje verna, lojalna i odana uz svog muškarca do samog kraja. Ali samo onda kad je onaj pravi - napisala je Milica u opisu fotografije, na kojoj sedi, a na njoj se vide delovi narodne nošnje - kecelja, jelek i pojas, dok je umesto opanaka obula duboke čizme sa štiklom, na glavi ima krunu, plašt, a između nogu joj leži zgodan muškarac.

Pojedini pratioci su ovo shvatili kao skrnavljenje srpske istorije, a jedan od onih koji su pevačicu javno osudili je i naš šampion u boksu. On je na Instagramu objavio Miličinu fotografiju, tagovao je i izneo svoj stav:

- Kosovka devojka je žena, majka. Stub porodice. Da malo poštuješ srpsku istoriju, ne bi ovako lupetala.

Na ovo su se nadovezali i drugi.

- Daleko si ti od Kosovke Devojke, da su devojke iz minulih vremena nosile ovako "narodnu nošnju", bile bi svrstane u kategoriju žena lakog morala. Zaista ne razumem spoj pohotnosti i strasti koja vrišti na fotografijama i oskrnavljene i poprilično skraćene "narodne nošnje" koja više otkriva nego što pokriva - samo su neki od komentara.

Zbog prašine koja se podigla povodom novih fotografija, ali i osude pojedinaca, Pavlovićeva se oglasila otvorenim pismom:

- Dragi ljudi, neko sam ko poštuje apsolutno sve nacije, dok svoju zemlju i svoj narod gledam kao svetinju! Najviše na svetu volim zemlju iz koje potičem, gde su mi koreni i u kojoj živim. Iskreno, veoma mi je žao ako je neko moj prethodni post pogrešno protumačio i doživeo kao uvredu. Nije mi to bila namera. Ja volim istoriju svoje zemlje i svog naroda, i izuzetno je poštujem. Kao vernik, najiskrenije verujem u dobre ljude, u dobre namere i dobra dela, i to je ono jedino što se računa u ovom životu! Budite dobri sebi i vašim najmilijima - napisala je ona. Pevačica je objasnila i kako je došlo do scene koju je snimila.

- Kad je scena koja je izazvala oprečne reakcije u pitanju, zbog samog teksta pesme smo želeli da predstavimo ženu koja je simbol Balkana, dok je muškarac koga neguje muški simbol junaštva. Scena je bukvalno veličanje onoga sto je najbolje i najlepše u našoj istoriji. Neverovatno je da izazove i trunku prljavih misli. Junakinja pesme traži ljubav zbog koje se gine, pa je simbol više nego jasan. Pošto takvu ljubav ne nalazi, pokazuje šta želi. Možda neki od vas nisu najbolje razumeli pesmu ili analizirali tekst, ali poruka je izuzetno snažna i u duhu ljudi koji žive na Balkanu - napisala je Milica u saopštenju.

