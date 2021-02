PLAČEM OD SREĆE ŠTO NISAM NA ONOM SVETU! Snežana Dakić preplavljena emocijama progovorila o životu, ljubavnom statusu i poslu!

Snežana Dakić progovorila je o tome kako je uspela da savlada strahove koji su trajali sedam godina unazad i na koji način je uspela da prikaže emocije koje je dugo krila.

Stiče se utisak da ste nikad prisniji i iskreniji sa svojom publikom. Putem Instagrama pričate o privatnim temama i ličnim iskustvima. U jednom trenutku ste i zaplakali, kako se to dogodilo?

- Pričala sam o tome kako sam se posle sedam godina raznih lomova: porodičnih, zdravstvenih i poslovnih, ponovo vratila sebi, svojoj ličnoj snazi, inspiraciji, smislu za humor, kako sam savladala strahove, pa se čak i u smislu izgleda vratila onoj staroj nezavisnoj i prodornoj Snežani Dakić, kakva sam bila kao devojka pre 15 i 20 godina. I odjednom su mi navrle jake emocije kad sam se setila momenta u kome sam izvukla živu glavu i plakala od sreće što sam na ovom, a ne na onom svetu, što nisam paralizovana u kolicima, nego na svojim nogama, što sam rešila opasan zdravstveni problem. Setila sam se tog momenta svesnosti i prisutnosti u svom životu „sada i ovde“. Danas sam izuzetno prisutna, nisu mi misli ni u budućnosti, ni u prošlosti, ali dok su deca bila mala, a ja prepuna poslovnih angažmana, čini mi se kao da sam samo prolazila kroz svoj život, kao da je danas već bilo juče, a ja sam mislila o sutra.

Koliko je danas dobro pokazati emocije?

- U ovoj fazi života interesuju me samo istina i ljubav. Mnogi mi kažu da sam hrabra zato što pokazujem emocije, zato što priznajem i kad nisam dobro, kada patim ili se plašim. Ali zar je neko stvarno uvek srećan i nasmejan? Meni je neumestan toliki stepen razdraganosti koji se demonstrira na društvenim mrežama. Ne samo da je neverovatan, nego je i nemoguć. Ali, valjda ljudi biraju kako će se predstaviti. Neki vole i da im drugi zavide, pa prkose svojom srećom, vitkom linijom, mišićima, novim kolima, putovanjima, garderobom, kako ko. Stižu mnoge poruke zahvalnosti što se bavim stvarnim životom: ljubav, vaspitanje, rat polova, lažni moral.

Da li ste razmišljali da pokrenete svoj Jutjub kanal?

- Mnogi me podstiču da pokrenem Jutjub kanal. Toliko sam toga dala publici u toku skoro 30 godina na televiziji, da nemam naročitu ambiciju za video produkcijom. Trebao bi mi jak podsticaj u smislu velikog uticaja i neki producent da me podrži i „pogura“. A ovako me pomalo mrzi.

Retko pričate o tome, ali kakva je sada situacija na emotivnom planu?

- Emotivno stanje mi je stabilno, što je najvažnije. Znam šta hoću, a šta ne moram. Znam šta je do mene, a šta do drugih i to je velika stvar. Nemam problem da budem sama sa sobom, a to je odlična pozicija za zdravu i zrelu ljubavnu vezu.

Da li ste se navikli na posao agenta luksuznim nekretninama?

- Navikla sam se, konačno sam prihvatila da je to za mene i da sam ja za to. Prvih meseci sam imala veliki podsvesni otpor i sumnju da li ja to mogu. Našla sam se na početku nečega što nedovoljno poznajem, a očekujem od sebe da sam u svom poslu najbolja i da uvek imam odgovor.

