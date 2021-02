MISLE DA MOGU DA SE OPUSTE KAD SE UDAJU I RODE DECU! Vera Matović otkrila tajnu dobrog izgleda pa potkačila sve devojke!

Pevačica Vera Matović i u osmoj deceniji izgleda odlično, pa mnogo mladih devojaka i koleginica pita pevačicu za savet kako sačuvati mladost i vitalnost.

- Mlađe koleginice me uvek pitaju kako ja to dobro izgledam za svoje godine. Ja im odgovorim da o svom izgledu i zdravlju treba da misle od mlađih dana i da vode računa. Mnoge žene misle da kada se udaju i rode decu mogu da se opuste. Zapravo treba da bude kontra jer muž lako može da ode na drugu stranu - rekla je Vera za Toxic.

Podsetimo, Vera se nedavno osvrnula na situaciju sa pandemijom, ali i pričama da je bogata.

- Jao, moje kolege često pričaju o novcu, razumem ih, ali to sada stvarno nije najbitnija stvar. Hajde da se izvučemo iz ove pandemije i da nekako preživimo, pa ćemo lako da radimo i zaradimo - rekla je Vera.

Šuška se na estradi već dugi niz godina da je Matovićeva jedna od najbogatijih izvođača na našoj sceni, a Vera tvrdi suprotno.

- Ko to priča da ja imam najviše para? Pa i da imam to nije njihov problem, ali ja to ne gledam tako. Znate ja sam najbogatija što imam puno prijatelja, porodicu, decu i što sam zdrava. Šta će mi novac ako nemam zdravlje. Nije bitno materijalno, bitno je kako se osećamo u duši - ponosno je otkrila pevačica.

