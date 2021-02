SANJA ME JE ZVALA NAKON ZADRUGE DA SE VIDIMO! Nikola Đorđević progovorio o odnosu sa Uragankom: Otkrio da li će se POMIRITI!

Nikola Đorđević, bivši rijaliti učesnik "Zadruge 4", koji je napustio rijaliti, po izlasku iz Imaginarijuma nam je otkrio da se čuo sa bivšom devojkom Sanjom nakon izlaska iz Zadruge,

"Čuli smo se nakon Zadruge. Zvala me je da da se vidimo i da popričamo, ne da se mirimo nego samo da popričamo, da saberemo utiske. Do pomirenja neće doći, tako će i ostati. Moguće je da su me u Zadrugu pozvali na kontu nje", rekao je Nikola na samom početku o bivšoj devojci.

On je progovorio o svom učešću u Beloj kući.

"Izgubio sam podršku naroda jer me nigde nije bilo, slomila me je i ishrana i sve to, nisam mogao da izdržim. Povukao sam se da bih ispao", rekao je Nikola

On je progovorio o učesnicima Bele kuće, te podelio sa nama svoje utiske kao i njegov stav o devojkama u "Zadruzi" koje je okarakterisao kao "prljave".

Nisam stupio u vezu sa Aleksanrom Nikolić, povukao sam se kad sam čuo da sa kim je šta imala. Paula mi je bila najzanimljivija. Žene su tamo lošije nego m muškarci. Tamo muškarci samo što im veš ne peru. Po 15 dana im stoji veš u kanti.", rekao je Nikola.

