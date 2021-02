ZA JEDNU PESMU ŠIJAN GA OKITIO SA 2.000 MARAKA! Saša Matić nije želeo da zadrži pare, ODMAH hteo da ih POKLONI! (KURIR TELEVIZIJA)

Godine su prošle od kako se Saša Matić upisao u legende narodne muzike, a taj svoj status s vremenom samo potvrđuje.

Kao gost popularne emisije „Sceniranje“ na Kurir televiziji Saša je ispričao fenomenalnu anegdotu kada je od Zorana Šijana samo za jednu pesmu dobio bakšiš od 2.000 maraka.

Međutim, ono što je posebno sve iznenadilo, Saša je taj novac odmah hteo da pokloni pevaču koji je to veče pevao u klubu.

- Ima jedna interesantna priča, ja sam svirao po klubovima u Beogradu, nisam imao album. Perica Ognjenović je išao iz Zvezde u Rusiju, ja mislim da igra i pravio je oproštajno veče. I zovu me tad iz „Kluba M“, i kažu mi da je tu pokojni Zoran Šijan i hoće da dođeš ti samo da mu otpevaš „Dva galeba bela“. Ovamo kod Perice sve već bilo završeno i rekoh ajde da idemo. Ja došao u „Klub M“ uzmem mikrofon i krećem. I kako ja pevam on meni daje novčanicu, ja stavljam u džep, daje mi i drugu, ja i nju stavljam u džep. I kad sam završio odem sa drugom do toaleta i zamolim ga samo da mi proveri šta sam stavio to u džep, on vadi i kaže ’to su ti 2.000 maraka’ – priča Sale.

Međutim, kako kaže, kad god bi gostovao negde, ili upao nekome u svirku, sav bakšiš koji bi dobio na mikrofon ostavio bi tome ko peva.

- Uvek sam to radio ako je neko veselje i svira drugi bend, a ja uzmem malo vremena, ja njima ostavim bakšiš koji dobijem na mikrofon. Tako i sada, uzmem te novčanice i vratim se da ih dam Vladi, koji je pevao to veče - priseća se Saša i navodi kako pevač nije hteo da ih uzme, već je zahtevao da ga vodi na doručak.

