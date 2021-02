LEČIO JE NAŠE RANE SVOJIM RIMAMA! Aleksandra Radović oprostila se od Đorđa Balaševića emotivnom i dirljivom porukom!

Čuveni kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini. Tim povodom oglasila se i pevačica Aleksandra Radović.

- Otišao je naš Đole... Sigurno na ono mesto za kojim žudimo svi... Gde se dušom samo vidi i živi ljubavlju... Jer je to zaslužio svime što nam je dao. Lečio je naše rane svojim rimama... Učio nas prvim akordima uz "d-moll", zasmejavao sa scene, pa onda dovodio do suza... Pevao satima i satima... To je mogao samo on... - napisala je ona.

- Naš pesnik, naša legenda, večiti dečak i zanesenjak... Nepravedno ostavljen po strani, bez nagrada i odlikovanja koje je, itekako, zaslužio... Đole. Neka mu Gospod podari naselje rajsko. Počivaj u miru, volimo te! - dodala je Aleksandra na društvenim mrežama.

Podsetimo, Balašević je pre tri dana primljen na Infektivnu kliniku gde se lečio od upale pluća.

Pre nekoliko dana izvor blizak porodici otkrio je da se kantautor oseća dobro i da se šali sa lekarima, međutim, po poslednjim informacijama slavni Vojvođanin preminuo je na Infektivnoj klinici u Novom Sadu.

Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, ćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu.

