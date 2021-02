OD BURNOG ŽIVOTA SAM DOBIO VISOK PRITISAK! Sloba Vasić odlučio da promeni ŽIVOT iz korone, progovorio o PORODICI i prinovi!

Pevač Slobodan Sloba Vasić uskoro će dobiti prvo dete sa svojom izabranicom Jelenom Karagić, a o prinovi je otvoreno govorio u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Sloba se uključio putem video poziva, a na samom početku otkrio je koliko je srećan i uzbuđen zbog prinove. Na pitanje kada je shvatio da je Jelena žena njegovog života, Sloba je odgovorio:

"Kada čovek o nečemu misli i kada to želi to se i ostvari. To sam ja i priželjkivao. Kada sam je upoznao želeo sam da dođe do toga. Od prvog momenta, kako je progovorila, ja sam joj rekao kroz šalu da će biti moja žena i ona je bila u šoku. Ispostavilo se na kraju da će to i biti tako", rekao je pevač.

Nedavno su se venčali, a veridbu su obavili u Turskoj.

"Trebalo je da idemo u Tursku i onda sam povezao to da sve odradimo i uspeli da organizujemo. Bila je zaista iznenađenjena i pokazala oduševljenje. Jako mi je bilo bitno da ona to ne skonta i potrudio sam se. Super je sve ispalo.Nismo uspeli da napravimo ono što smo želeli. Napravićemo venčanje crkveno kada prođe ovo i da obeležimo. Mi hoćemo da napravimo to i lepše, da se proslavi sa svim našim prijateljima", priča Vasaić.

Sloba je priznao da su od samog početka priželjkivali devojčicu.

"Moram priznati da to nije nešto što smo strikno planirali da se to desi. Ja sam se više obradovao, ona je bila više u šoku. Kada je prošao šok, kada je shvatila bili smo presrećni. Iskreno smo više želeli devojčicu, ne znam zašto. Kada smo saznali da je trudna, pa taj period dok nismo saznali pol, mislili smo da je dečak. Svi su nam govorili da će bit idečak sto posto, i mi smo mislili da je tako. I onda smo uradili prenatalni test, baš smo se obradovali kad smo saznali. To je velika promena u životu, druga dimenzija, predivan osećaj i posebna emocija", iskren je pevač.

Da li su on i Jelena izabrali ime za ćerku, Sloba je istakao da ne želi još uvek da otkriva.

"Neću otkrivati, ali za sada imamo ime. Iskreno, sveli smo to na jedno ime, ali do poslednjeg momenta ne bih da otkrivam. Može da se desi ženi da se predomisli, da promeni u poslednjem trenutku".

Sloba kaže da je promenio život iz korena, te da je, pored porodice, u zadnje vreme veoma posvećen i poslu.

"Nisam zapostavio posao. Posvetio sam se svemu tome. Samim tim što sam stovrio porodicu, uozbiljio sam se i snimio sam dve pesme koje su završene u studiju. Sad treba da snimam spot u narednih nedelju dana. Verovatno ću ove godine da izdam i album, to će biti moj povratak i vrhunac u karijeri. Mislim da ću ove godine posignuti maksimum. Na dijeti sam, počeo sam da treniram. Posvetio sam se baš život. Dobio sam visok pritisak od burnog života, ali ne smem da nastavim po starom. Doneo sam drastične promene, jer svojoj porodici trebam zdrav", zajljučio je on.

