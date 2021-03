VUJADIN I JA SE TRUDIMO DA NAM TEPIH BUDE RAVAN! MIRKA IZNELA DETALJE BRAKA S FUDBALEROM: Prepiremo se oko nebitnih stvari!

Glumica Mirka Vasiljević "Puls Srbije" na Kurir televiziji otvorila je dušu o braku sa fudbalerom Vujadinom Savićem s kojim je 12 godina.

01:15 MIRKA VASILJEVIĆ ODNOSU SA VUJADINOM: Trudimo se da nam tepih bude ravan, samo mi znamo KAKO nam je! (KURIR TELEVIZIJA)

Mirka i Vujadin važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

"Nas dvoje se trudimo da mnogo ulažemo u naš odnos, da nemamo bregove ispod tepiha. Kada hrabro stojite, kada je sve čisto i iskreno, sve bi trebalo da se isplati i da je to put ka sreći, uspehu i dugovečnosti. Nebitne su stvari koje su nam problem, a kada to prođe se šalimo oko čega smo imali prepirku. Trudimo se da nam privatni život bude u četiri zida, a ne na Instagramu", kaže Mirka i priznaje da li je i dalje zaljubljena u njega:

foto: Kurir televizija

"Iskrena da budem, ja od kada znam za sebe znam za Vujadina, život nas je često spajao, kroz školu, pa folklor, uvek sam volela da izdvojim vreme da stanemo i popričamo. I dalje sam zaljubljena, mislim da je on zaslužan jer me osvaja na neke sitnice, da bude tu, da mi je podrška. Sigurno nije isti nivo, bilo je lepih i manje lepih stvari u pojedinačnim životima, ali smo mi prijatelji pre svega. Bitno je da na nekoga možete da računate."

Glumica je otkrila kako reaguje na priče da je Vujadin vara.

"Ja sam imala sreće da se sa 13 godina susretnem sa udarom medija. Sve ima lepu stranu, a i lošiju stranu medalje, to je loša strana našeg posla, svako može da napiše bilo šta, tu nekada ima istine, nekada nema. Trudim se da budem tu zbog posla, a manje zbog privatnog iako je to sada nemoguće. Ne volim kada je nešto ružno, ali zato imamo četiri zida da porazgovaramo i ako nas dvoje napravimo da je taj tepih ravan mi onda nemamo problema. Ja se uvek vodim time da je svakog čuda tri dana dosta", priča Vasiljevićeva.

foto: Kurir

Poznati par ima troje dece, a Mirka otkriva da li planiraju četvrto.

"Deca su blago i nešto što je ponos, nas dvoje imamo 30 godina i dosta vremena, velika je posvećenost i za troje dece, a postoji i finansijski momenat. Nećemo se buniti, sada će to biti veća razlika ako se to desi. Sada da to isprogramiramo - teško", priznaje glumica.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:09 VUJADIN ULETEO MIRKI DOK JE RADILA OVO! Usledilo ŠOK PITANJE, a onda je momentalno OTIŠAO! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir