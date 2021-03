MORALA SAM DA PAZIM 4 GODINE: Seka Aleksić godinama se borila za potomstvo, a sad ispričala kako je saznala da je TRUDNA!

Seka Aleksić odgovarala je na pitanja pratilaca na Instagramu, te govorila o raznim temama među kojima su i insulinska rezistencija i vantelesna oplodnja.

Seka, koja danas ima dva sina navela je da je zbog insulinske rezistencije imala problem da zatrudni.

"Pazila sam šta jedem i pila sam lek po preporuci lekara, sigurno četiri godine. Kod mene je to bila smetnja za uspeh u vantelesnoj oplodnji. Kada smo to otklonili i kada su se poklopile neke druge stvari, ja sam ostala u drugom stanju", objasnila je pevačica na Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

Budući da je dva puta ostala u drugom stanju uz pomoć vantelesne oplodnje, Seka je obećala da će snimiti Jutjub video u kome će detaljno govoriti o tom iskustvu.

"Bila je to treća VTO i nakon šest dana sam kupila test za trudnoću. Probala sam i ništa nije pokazalo. S obzirom na to da sam bila u hotelskoj sobi, ostavila sam test sa strane, nisam ga bacala u kantu, jer sam čula da neko govori naš jezik kroz hodnik, pa nisam htela da bacam, jer sam se plašila da neko ne razglasi. Uđem u kupatilo posle dva sata, sednem i pogledam, kad ono dve crte, kad nisam pala u nesvest! Nakon toga sam sve do vađenja krvi svaki dan isprobavala po tri testa najmanje. Ispostavilo se kao tačno", napisala je Seka.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, pevačica i njen suprug Veljko Piljikić pre godinu dana dobili su mlađeg sina Jovana, dok stariji Jakov ima četiri godine.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

