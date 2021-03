ĆERKA VESNE VUKELIĆ VENDI PRAVA JE LEPOTICA! Pevačica kaže da njena naslednica nikad nije htela na ESTRADU i da se bavi NAUKOM!

Deca mnogih javnih ličnosti donela odluku da i sami krenu stopama svojih roditelja, jedna od njih nije Nikoleta Banjac, ćerka Vesne Vukelić Vendi.

Naime, ona radi kao teniski sudija i uporedo studira Ekonomiju na državnom fakultetu, na šta je pevačica jako ponosna. Vendi je otkrila da Nikoleta nikada nije izrazila želju da bude deo domaćeg šou-biznisa, kao i da na njen posao gleda sa podozrenjem.

foto: Damir Dervišagić

"Nikada nije htela da bude ispred kamera. Ona je vrlo ozbiljan tip, do te mere da je preozbiljna. Ja sam njen sadržaj pratila od malih nogu, od rođenja, i za sve to vreme nikad nisam došla na ideju da je poguram da se bavi estradom, niti je ona to pitala", ispričala je Vukelićeva.

"Ona je čovek koji se bavi naukom, odličan je đak, među najboljima, ako ne i najbolja. Nju je uvek ispunjavao rad na sebi, uđenje i širenje sopstvenih potencijala. Ovo čime se ja bavim je za nju hobi, razbribriga, nešto što nije konkretno produktivno, nešto čime neko može da se bavi samo određeno vreme jer ozbiljni ljudi ne mogu da se bave neozbiljnim stvarima", dodala je Vesna.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

Bonus video:

00:07 ČOLINA ATRAKTIVNA ĆERKA ZAPRAVO SE NE ZOVE SAMO UNA: Zdravkova naslednica ima 2 imena, za drugo malo ko ZNA! (VIDEO)

Kurir