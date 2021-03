NOLE ZAPRATIO PEVAČICU, ONA OSTALA U ŠOKU: Pevala bih mu na rođendanu i to za DŽABE! Svi vole Ksenijine OBRADE (VIDEO)

Ksenija Grbušić naInstagramu je prepoznatljiva po brojnim obradama poznatih pesama, a njena izvođenja dopala su se i najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću, koji ju je svojevremeno zapratio na ovoj društvenoj mreži.

Ksenija je sada ispričala da u prvi mah nije ni shvatila da je Nole prati i podržava njen rad.

"23. jun je dan kada sam shvatila da me Nole, naš najbolji teniser na svetu sada, zapratio na Instagramu. Još ja, pošto mi dosta notifikacija stiže, nisam ni primetila da se to desilo, i onda me je zvao drug i rekao: 'Ksenija, Nole ti je lajkovao video'. On meni skrinšotuje i pošalje mi, ja rekoh je l’ moguće ovo?! Ulazim i vidim stvarno piše čovek me prati, a ispod Robi Vilijams! Ja u šoku", rekla je Ksenija.

Ona je potom otkrila i da li bi i Noletu pevala na rođendanu.

"Istina je da se mi zapravo nikada nismo ni upoznali. On je meni lajkovao taj jedan video, i zapratio me zato što mu se verovatno dopada način na koji izvodim pesme. Apsolutno bih mu pevala na rođendanu, i to za džabe!", istakla je mlada pevačica, koju na Instagramu prati više od 100.000 ljudi.

Kurir.rs/K.Đ/Mondo

