NE MOGU OVAKO DA UMRE DOK GLEDAM U JEDNU TAČKU: Merima Njegomir za Kurir kroz SUZE otkrila šta joj je Tozovac poslednje rekao

Merima Njegomir se u suzama oprašta od Predraga Živkovića Tozovca.

"On je bio moj prijatelj, brat, kum, od detinjstva je brinuo o meni. Bio je najbolji od nas. Takav čovek. Vi ne znate kakav je on umetnik bio. Muzičar, kompozitor, kakve je pesme pisao. Slomljena sam. Zvao me je u četvrak: "Ne mogu ovako da umrem. Ne mogu više da ležim u bolnici, mesec dana gledam u jednu tačku", to mi je rekao. Mislila sam da će izvući. U petak sam se čula sa Mimom, rekla mi je da ide nabolje. Verovali smo svi da će biti bolje, bez obzira na njegove godine. Idem sada da budem uz moju Mimu, moram da budem sa njom - rekla je Merima Njegomir kroz jecaje za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/D.I.

