LJUBAVNI TROUGAO IZ ZADRUGE U EMISJI POJASNIO SVOJE ODNOSE: Janjuš priznao da voli Maju, Aleks otkrila da ne sme da priča s njim!

Maja Marinković, Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš govorili su o svojim odnosima.

Aleks je otkrila da ne komunicira sa Janjušem zbog Maje:

- Nemamo komunikaciju jer Maji to smeta.

Janjuš je otkrio da ne može da pređe preko Majine veze sa Milanom Jankovićem Čorbom:

- Rekao sam da su se rodile simpatije iz druženja sa Aleks, u tom druženju smo pokušali da krenemo dalje. Nisam izgubio emocije prema Maji. Prešao sam Maji preko svega, smeta mi to, teško je to svariti, ozbiljne su stvari. Ako budem mogao da pređem dobro, ako ne teško. Čorba me ne zanima, on me ne interesuje, Maja je pravila sr*nja.

Maja je branila svoju i Janjuševu ljubav:

- Ja sam našla drugog dečka, nije bio čist inat, pokušala sam tako da prebolim Janjuša tako. Meni je zasmetao Janjušev i njen odnos, on mi je dao šansu. Nas veže prevelika emocija. Trudiću se da ne pravim greške, znam da me on voli - rekla je Maja.

- Neverovatno koliko sam je zavoleo, ne bih radio sve da nisam imao preveliku emociju i strast. Ja sam samo sa njom imao odnos i te stvari, nisam imao nikoga. Videćemo kako će se ona ponašati, zatvoren prostor, ja imam emocije prema njoj - rekao je Janjuš u Amidži šouu.

- On se bori sam sa sobom, ja osećam koliko me voli - rekla je Maja.

