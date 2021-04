U DVORIŠTU VELIKI BAZEN I POGLED NA MORE! Tomović sređuje imanje, pokazao gde će živeti: Ovo je moj život, nisam ja za rijaliti!

Bivši rijaliti učesnik, Vladimir Tomović,nedavno je diskvalifikovan iz "Zadruge 4", a sada je rešio da se posveti renoviranju imanja što je i pokazao svojim pratiocima na Instagramu.

Naime, on je objavio video snimak gde je pokazao imanje koje je uveliko u izgradnji.

"Evo Vladimirov VIP život da vidite kako odmara posle Zadruge" - čuje se na početku snimka i vidi kako Vladimir pomaže majstorima u radovima na imanju, a u samom opisu videa stoji "Selo moje lepše od Pariza" uz emotikon srca.

Zatim se Vladimir pohvalio fanovima na Instagramu, pokazujući svoje imanje, koje je trenutno u procesu renoviranja.

Ono što se moglo primetiti jeste da će Vladimir uživati u prelepom ambijentu sa bazenom i pogledom na more.

"Ovo su sve ruke mog tate radile" - govori Vladimir u jednom trenutku.

"Bravo Vladimire baš si vredan", "Imaš prekrasno imanje, a pogled na more nešto prekrasno", "Prelepo mesto Vladimire i treba da si ponosan na to što imaš, to nema cenu samo napred", "Svaka vam čast, stvarno je prelepo. Raj na zemlji, a tek pogled" - bili su samo neki od komenara koji su se nizali ispod objave.

"Ovo je moj život, nisam ja za rijaliti" - dodao je Vladimir nastavljajući da pokazuje imanje, a izgleda da je bivši zadrugar ovde pronašao svoj spokoj nakon rijalitija.

