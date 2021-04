NISAM JEDINA, A ISPALA SAM NAJGORA: Teodora u Kontra šouu o čestitkama od 500 evra: Znam koje zvezde su tražile istu cifru

Pevačica Teodora Džehverović u emsiji “Kontra šou” koja se emituje na Kurir televiziji odgovorila je na prozivke koje je dobijala kada se saznalo da za rođendanske čestitke naplaćuje 500 evra:

-Ja ću iskreno reći da razumem ljude koji su to negativno prihvatili. Gledam iz svog ugla, ali iz ugla ljudi koji ne prate estradu. Ono što ja potenciram jeste kolika mi ulaganja imamo, obični ljudi to ne kapiraju. Nije mi bilo svejedno, nisam se preterano oglašavala, pokušala sam da objasnim da sam dobila tu ponudu, nisam ja izmislila tu aplikaciju ni tu stranicu - rekla je Teodora i dodala:

Još neke zvezde su tražilie toliko, a nisu aktuelne kao ja, tražili su istu cenu i cifru, i niko ništa nije pomenuo. Krivo mi je što nisam jedina, a bila sam najgora -rekla je Teodora.

Pevačica otkriva da je svesna zašto je neki ljudi ne vole:

Umem da budem iritantna, ja sam prenapadna, ali to sam ja, ne mogu sebe da smirim. Ja sam takva, to me ukrašava, ljudi koji me vole su me prihvatili takvu kakvu jesam, ja sada da smirujem svoju energiju ne mogu, verujte mi da mogu da budem luđa. To sam ja, nekima je to prenapdno, misle da sam fejk, pa se kače za svašta nešto - rekla je ona u emisiji “Kontra šou”