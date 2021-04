OCU MARIJE ŠERIFOVIĆ AMPUTIRAN PRST NA NOZI! Rajko izašao iz bolnice, KOMŠIJE otkrile u kakvom je odnosu sa ćerkom!

Rajku Šerifoviću, ocu Marije Šerifović nedavno su zbog gangrene koja mu je zahvatila nogu morali da amputiraju prst.

Naime, kako se navodi, Rajku je amputiran prst na nozi, ali u opasnosti je i cela noga.

Inače, navodno je Marija zapretila ocu da se ne oglašava u javnosti, jer mu u suprotnom neće davati novac.

–Rajko je mnogo dobar čovek, namučen. Nema on nikakvu lošu nameru kada nešto izjavi za medije, ali Mara se jako naljuti. Odmah ga zove, urla na telefon, preti mu da neće imati šta da jede i da je više ne pominje. Pa da mu ona ne plaća stan i da mu ne pokriva osnovne troškove, on ni za hleb ne bi imao. On nju voli najviše na svetu i bude mu krivo kada se naljuti, ali ništa ne radi iz loše namere. Nedavno je izašao iz bolnice, amputirali su mu prst, i pored svog stresa i lošeg zdravstvenog stanja nervirao se i zbog ćerke. Nešto je on rekao za Džejlu, pa je Marija poludela – kaže za komšija Šerifovića.

Tim povodom se oglasio i Marijinon otac, ali nije želeo previše da komentariše svoje zdravstveno stanje.

–Nemojte da se ljutite, zbog Marije ne želim ništa da pričam. Kući sam i dobro sam. Bolje prst, nego cela noga – rekao je Rajko za Svet, preneli su mediji.

