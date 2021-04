TA DEVOJKA NE SME DA ODUSTANE: Nemanja prokomentarisao diskvalifikaciju Vanje Knežević iz Zvezda Granda! I sam je bio takmičar

Nemanja Nikolić komentarisao je svoje učešće u "Zvezdama Granda", a osvrnuo se i na kandidatkinju Vanju Knežević koja je diskvalifikovana iz daljeg takmičenja.

Pevač kaže da je drugačije bilo u vreme kada je on bio kandidat i da su tada pevači imali mnogo više sreće.

"Žao mi je novih pevača da ne mogu da imaju to što smo mi imali. Mi smo bili deca, sećamo se tih lepih događaja. Treba biti strog, ali ne treba rušiti nečije snove, treba naći neki balans", kaže Nemanja, pa dodaje:

"Da nisu adekvatni, ne bi bili na toj poziciji, narod voli to da gleda. Moja porodica to prati, ja kad stignem, ali slušam komentare ostalih da se to gleda zbog žirija."

Nemanja smatra da što se tiče diskvalifikacije Vanje Knežević - sve je kako treba da bude.

"Ako je sud doneo pravu odluku, onda je tako kako treba da bude. Ta mlada devojka ne sme da odustaje i treba da se bavi svojim poslom", kaže pevač.

