ONE SU ISKEŠIRALE BAHATE CIFRE ZA PLASTIČARE: Pevačica se izobličila, a jedna je MALOLETNA ugradila silikone! (FOTO)

Svedoci smo da je u šoubiznisu i te kako bitan fizički izgled. Pevačice i starlete se trude da stalnim promenama izgledaju dobro, iako ne žele da priznaju sebi da time narušavaju svoje zdravlje. Po svemu sudeći, najbitnija je njihova spoljašnjost i koji mililitar viška hijalurona kojima su mnoge promenile lični opis.

Soraja čitavo bogatstvo uložila u operacije

Starleta Soraja Vučelić za sve ove godine imala je na desetine estetskih operacija, a silikone u grudi je ugradila 2010, pred rijaliti “Veliki brat” koji ju je proslavio. Naime, pored toga što ima silikone u grudima i usnama, i što je hirurški zategla lice i jagodice, Soraja je operisala nos i zadnjicu, ali i dodatno zakosila kožu oko očiju popularnom metodom „mačije oči“. Starletu operiše poznati turski hirurg kod kojeg idu mnogobrojne poznate ličnosti, poput Rodriga Alvesa, koji je poznat po tome što želi da izgleda kao Barbikin dečko Ken, i po tome što je imao preko 40 estetskih zahvata na koje je potrošio pravo bogatstvo.

Anja Damjanović alijas Anja Tkd

Tiktokerka Anja Damjanović (17) maloletna je ugradila silikone u grudi. Kako je pre nekoliko nedelja rekla za „Blic“, njoj je to bilo bolno iskustvo.

- Lepo se oporavljam. Bilo je bolno prvih par dana nakon što je anestezija popustila. Uradila sam operaciju jer sam želela da se osećam lepše i bolje – poručila je Anja kratko.

Ana Korać za operacije iskeširala 23.050 evra

Ana Korać više vremena provodi kod plastičnog hirurga nego kod kuće. Za nekoliko godina potpuno je promenila lični opis. Većinu operacija uradila je u Turskoj, a počela je, kako to obično biva, od grudi i usana. Operaciju grudi u dva navrata platila je oko 3.500 evra, jer nije bila zadovoljna, pa je drugim odlaskom pod nož popravila nedostatke. U usne je tri puta stavljala hijaluron, a kako svaka intervencija košta 250 evra, to je ukupno 750 evra samo za usne. Više od prosečne plate Ana je dala za operaciju očiju, jer je želela da ima mačije, pa je za to morala da iskešira 800 evra. Kako bi joj čelo bilo zategnuto, hirurgu je platila 300 evra, a za pumpanje jagodica 200. Za blistav osmeh Ana je dala 2.000 evra, a onda je na red došla zadnjica. Tu je morala da izdvoji pet hiljada evra kako bi zahvat, koji se izvodio u Turskoj, imao ishod kakav je želela. Poslednjih dana se nagađa i da je u Turskor izvadila par rebara kako bi smanjila struk i da je za tu intervenicuju dala 7.000 evra.

Emina priznaje samo zahvat na nosu

Pevačica Emina Jahović važi za jednu od najlepših žena na našoj estradi, a u poslednjih 18 godina se, kako kažu mnogi, dosta promenila. Osim o njenoj karijeri, u javnosti se često priča o tome šta je sve Emina promenila na svom licu. Eminino lepo lice kvario je nos koji je pevačica korigovala uz pomoć estetskog hirurga. U javnosti se nije libila da govori o tome. O operaciji nosa govorila je javno, a kako je rekla, nos je morala da operiše prvenstveno iz zdravstvenih razloga. Sumnja se da je nos operisala čak pet puta, ali pevačica to dosad nije potvrdila, ali ni demantovala.

- Kada smo već kod operacija, došlo je vreme da vam kažem i potvrdim iz prve ruke sve stvari vezane za isto, koje ne znate. U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem jer su se kosti lica još uvek razvijale pa sam morala da sačekam. Što sam učinila u 21. godini - napisala je Emina pre nekoliko godina na Tviteru i demantovala da je operisala usne.

- Moje usne su potpuno prirodne i pune – napisala je ona.

Katarina Grujić samu sebe prozvala lutkom

Pevačica Katarina Grujić intrigira svojom pojavom, a često se priča o tome kako je radila brojne estetske zahvate. Govorilo se o tome da je smanjila nos, povećala grudi, dopunila usne, ali i uradila holivudski osmeh. Od svega spomenutog, pevačica je jedino demantovala da je smanjivala nos.

- Nikada nisam krila da sam povećala usne i grudi, zdravo se hranim i treniram, tako da ćemo videti za 20, 30 godina šta će biti - objasnila je pevačica jednom prilikom na optužbe da je sva izoperisana.

Katarina nikada nije krila da redovno posećuje estetskog hirurga, a skoro pa na nedeljnom nivou možemo videti kako odlazi kod istog. Sitne korekcije popravlja injekcijom i filerima koji joj daju svež izgled. Sada je i te kako zadovoljna svojom transformacijom, čemu svedoče brojni selfiji koje postavlja na društvene mreže, ali i reč „doll“ (lutka) koju je dodala pored svog imena na profilima koje koristi.

Jami se izobličila

Pevačica Jasna Milenković Jami ostala je prepoznatljiva samo po plavoj kosi. Njeno lice danas je potpuno različito od onog koje je imala na početku karijere. Činjenica je da su godine učinile svoje, ali pečat celokupnom utisku daje deformisano lice silnim zahvatima. Da bi sačuvala mladolik izgled, Jami se podvrgla ozbiljnom sređivanju, a krajnji rezultat su obrazi koji su joj maltene zatvorili oči, punije jagodice i zategnuta koža oko očiju.

- Nemam ništa protiv operacija, zahvata i tako dalje. Posebno ne kada se dešavaju u nekim zrelim godinama. Ako kreneš sa tim, zašto da ne. Ja ne želim da starim prirodno, ja volim kako izgledam i to je moje pravo i moja stvar i nikoga time ne ugrožavam. Svi oni kad me vide uživo kažu mi: “Ženo, da li je moguće da si ti toliko lepa?“ – rekla je jednom pevačica, koja je dugo krila da je išla pod nož.

Una Kalabar alijas Uki Q

Popularna tiktokerka Una, poznatija kao Uki Q, odlučila je da koriguje fizički izgled pa je ugradila silikone u grudi sa 20 godina. Inače, Una je u vezi sa pobednikom “Pinkovih zvezdica” Sergejem Pajićem, a na društvenim mrežama ima čitavu armiju fanova. Snimala se nakon intervencije, pa pokazala da joj Sergej pravi društvo.

