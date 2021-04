SVE JOJ DOBRO IDE OSIM LJUBAVI! Pevačica Milica Pavlović otvoreno o emotivnom životu: Nikako da dođe pravi, postoje neke varnice!

Pevačica Milica Pavlović otvoreno je govorila o emotivnom životu.

foto: Kurir Televizija

- Izazivam uvek sebe i volim da naučim nešto novo. Uvek sam željna znanja, ali isključivo uzimam prilike i stvari u koje smatram da se razumem ili koje mogu da naučim. Nećete me videti sigurno… na primer u automobilskoj industriji. (smeh)

S obzirom na to da su pevači poslednjih godinu dana nemaju nikakve prihode, Milica je otkrila odakle joj novac da ulaže u nove projekte.

- Imam tu sreću da sam ambasador različitih kuća, primarno pevam, ali i glumim. Sreća jeste potrebna za sve u životu, ali svakome po zasluzi dođu neke stvari. Neke dođu teže. Ja sam uvek birala teži put, jer mi je to izazov, da uvek vidim neke nove stvari, a sve moje aktivnosti, za sada, daju dobre rezultate i to na dugoročnom planu. Čim ima svoj uspeh to znači da je dobro.

Kako je uspešna na svim poljima, osim u ljubavi, otkrila je gde greši kada je u pitanju emotivni život, s obzirom na to da u javnosti do sada nije viđena sa momkom.

- Očigledno ne može sve ili nikako da naiđe pravi. Neke varnice postoje, neke lepe pričice i otvorena sam za iste ali… Kad bude neki pravi, slatki, mali, onda ću ga predstaviti javnosti.

Pavlovićeva nije krila zadovoljstvo zbog serije „Pevačica”, Gage Antonijevića, u kojoj tumači glavnu ulogu.

- Prezadovoljna sam. Pogledala sam samo prvu epizodu, jer sam nju prvu snimala pa me je baš zanimalo da li se videla moja trema i neznanje. Kada sam pogledala prvu epizodu nisam morala ni da gledam ostale, bila sam zadovoljna. Dala sam svoj maksimum i znače mi lepe reči koje dobijam od cele glumačke postave. Mislim da sam opravdala njihovo poverenje.

Kurir.rs/24.sedam/M.M.

