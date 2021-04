POGLEDAJTE ŠOK SNIMKE! DESNA RUKA VELJE NEVOLJE SUROVO PRETI TAMARI I JELENI: Siso jedna, skupljaće te po ulici! DAJ PARE ZA VELJU

Desna ruka Veljka Belivuka (Velje Nevolje) nastavlja da preti ženama sa javne scene, a sada postoje i snimci koji to dokazuju.

Marko Miljković koji godinama sarađuje sa Belivukom video je snimke koje je Jelena Krunić, bivša rijaliti zvezda, postavila na svoj Instagram, a vezani su za Veljka, što mu je zasmetalo, pa joj je uputio preteći poziv.

foto: ATA Images

"Da li me čuješ? Mare je. Samo da ti skrenem pažnju na nešto, klipove koje kačiš za Velju, slušaj me, k*rvo, f*kso jedna mala, nemoj da te skupljaju po ulici", pretio je Miljković, a Jelena mu odgovarala psovkama.

Jelena, koja je na svoje mreže postavila i fotografiju iz policije nije jedina koja je dobijala pretnje, već i bivša voditeljka i rijaliti učesnica Tamara Đurić.

"Moraš da povedeš verenika, da i njega j*bemo. Kada ćeš dve glave da vratiš za Velju?", pričao je on Tamari.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Jelena je nedavno za Kurir rekla da se ne plaši.

"Ne plašim se ni za svoju bezbednosti, niti za bezbednost svojih bližnjih, jer znam dosta stvari i dosta toga što se dešava i pet koraka unapred šta bi se desilo. Plašim se samo boga", rekla je ona i dodala:

"Nemam problem s tim da iznosim istinu, pa makar me to koštalo i života. Poturili su bombu pod auto mom prijatelju, koga znam 15 godina. To je normalan i porodičan čovek. Slomili su mu i vilicu, tačno znam ko je to uradio. Nadam se da će odrobijati svoju kaznu."

foto: Zorana Jevtić, Dado Đilas, Ana Paunković

