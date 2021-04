KIJA KOCKAR O PRIJATELJSTVU SA ŽIVKOVIĆEVOM: Ume i da me pohvali, prava ljubav je došla nakon turneje!

Kristina Kija Kockar gošća je u novom izdanju emsije Kontra šou, a u studiju se njoj i voditeljkama pridružila i pevačica Katarina Živković.

- Muči li te Kija? - pitala je voditeljka.

- Ne - rekla je Kaća.

- Sad pitaj mene - ubacila se Kija.

- Muči li te Kaća - pitala je voditeljka.

foto: Kurir

- Da. (smeh). To ovi što pišu sa Tvitera, to je Kaća, ne bi me čudilo da ima lažni profil, non stop ima sarkastične komentare, zeza me, ali ume i da me pohvali, bila je neka situacija, rekla mi je da je ponosna na mene - bila je iskrena Kija.

- Potom su se osvrnule na njihovo poznastvo koje je počelo tokom zajedničke turneje u Americi.

- Turneja je učinila svoje, kad smo sletele, odmah smo kliknule - rekla je Kija.

- Nikad nisam imala loše mišljenje o njoj, nisam je poznavala, dala sam prostora da se upoznamo, prava ljubav je došla nakon turneje. Nakon turneje sam je u potpunosti upoznala - rekla je Kaća.

foto: Kurir

GLEDAJTE KONTRASHOW UŽIVO NA KURIR TELEVIZIJI!

MTS Iris kanal 108, Supernova kanal 8, Arena cloud, m:sat kanal 8, Pošta Net kanal 109, Orion kanal 8

Kurir.rs