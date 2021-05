ŠOKANTNA PREDVIĐANJA ASTROLOGA: Darka Lazića i Marinu čeka PROPAST, Luna NIKAKO ne treba da se uda za Marka, a Cecu čeka BRAK?!

Da li vam se ovih dana čini da planete imaju pune ruke posla sa nama? Da li vam je teže da održite koncetraciju, a životni ritam vam se ubrzao?

Mnogi za to krive zvezde, a da li je zaista tako, objasnila nam je astrolog Jovana Milekić.

- Predhodne 2 sedmice su bile turbulentne, mnogo odnosa je narušeno a to je zbog nezgodne pozicije Merkura, koja se nalazila u znaku bika. Korona je takođe deo te planetarne priče. Retrogradni Merkur se dešava 3 do 4 puta godišnje, on služi da platimo račune iz prošlosti, da dovršimo ono što nismo. Oni koji su rođeni sa Retrogradnim Merkurom, njima je to povoljan period kad je on u tom hodu. Boravak Venere i Merkura u istom znaku je povoljan aspekt, bićemo mnogo lepršaviji i rečitiji. U narednom periodu vazdušnim znacima će ovo posebno pogodovati - rekla je Jovana.

Kada možemo očekivati kraj epidemije korona virusa?

- Prošle godine sam govorila o periodima vezanim za epidemiju i najavila sam popuštanje i zatezanje mera. Što se tiče ove godine, možemo da kažemo da smo dobar put izgurali. Od 12 maja će sve biti mnogo lakše, mnogo ćemo se slobodnije kretati - rekla je Jovana Milekić, astrolog.

ASTROLOŠKE PROGNOZE ZA POZNATE PAROVE:

Darko Lazić i Marina Gagić

- Ovaj odnos se od samog starta turbulentan, prema astrološkim prognozama. Oni nikako da dobace do braka, to danas možda nekome nije bitno ali imajući u vidu da je Darko vaga, podznak bik i da voli da sve bude pravno ozvaničeno, postavlja se pitanje zašto do braka ne dolazi. Glavni razlog je nekompatibilnost, maksimalno mogu da guraju do 2023. Moje neko mišljenje je da već od 1 avgusta njima sledi ozbiljna kriza koju ako prevaziđu mogu da guraju 2023. Marina nije osoba sa kojom će on provesti život. Stabilnost će jako teško održati nakon 2023.

Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović

- Ceca je blizanac, njoj trenutno odgovara veza. Ono što je problematika je što se njoj u sedmoj kući Uran, rušilac odnosa, tako da je i njoj veza oročena do neke 2023, 2024 godine. Dala bih im savet da uživaju u momentima. Pre 2025 godine ne vidim mogućnost za brak. -

Luna Đogani i Marko Miljković

- Što se tiče Lune, ogradila bih se jer nemam njeno tačno vreme rođenja. Ne bih je savetovala pre 2025 godine da u bilo kakvu zakonsku priču ulazi, jer taj odnos neće biti stabilan ni dugotrajan. Da ne potpisuje ništa sa Markom Miljkovićem, jer je to karmička priča, slično poput Marine i Darka. Što se tiče nekih stabilnijih odnosa u životu, to dolazi nakon 2025 godine. Anabela je dosta dominantan lik u celoj priči a Luni je to vođstvo potrebno. Anabelin uticaj tu smatram važnim i pozitivnim jer Luna nema racionalni element. -

Seka Aleksić i Veljko Piljikić

- Seka je poželela za rođendan da ima još dece i to će joj se ostvariti. Ona ima jako dobre postavke za brak. Ona je bik sa podznakom u jarcu, po natalnoj karti stoji da ima više od dvoje dece. Mogla bi da očekuje prinovu 2022 godine. Ona i njen suprug su primer kako jedan par treba da funkcioniše, ne vidim im probleme u budućnosti. Preporučujem joj da nastavi da se bavi voditeljstvom. Mislim da je ona odličan odabir za tok šou. -

