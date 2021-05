MALA, JE L’ SE SNALAZIŠ? Edita u KONTRA ŠOUU otkrila kako ju je spasao ACO PEJOVIĆ: Mnogo ga volim!

Pevačica Edita Aradinović gošća je večerašnjeg izdanja emisije Kontra šou na Kurir televiziji. Edita je otkrila da ju je nakon raspada grupe Ministarke spasio njen kolega, pevač Aco Pejović, sa kojim je snimila duet “Blud i nemoral”.

On me je spasio, jer sam ga srela na jednoj žurci i pitao me "Kako ide mala, jel se ti snalaziš?". Ja sam mu rekla "Ma dobro, ide super", a ništa nisam imala u planu da snimam. On je rekao "Hajde, hoćemo neki duet?" - govorila je Edita.

Pitao me da li imam pesmu, rekla sam da imam, a nisam je imala. Hvala mu na svemu. Mnogo ga volim - otkrila je Edita u emsiji Kontra šou.

