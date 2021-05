NISAM NEKI ŠVALER! Lalatović priznao: Imao samo 4 DEVOJKE, ostale su samo KOMBINACIJE, a voleo bih da se OŽENIM ovom BEOGRAĐANKOM

Trener Vojvodine Nenad Lalatović, gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, pričao je i o svojim devojkama.

- Ne doživljama sebe kao velikog zavodnika. Pola svog života sam bio zauzet i nisam imao vremena da švrljam. Imao sam vezu od četiri godine i jednu od dve. Jeste devojke su me jurile, ali i ja njih, ali njih tri su me ulovovile, posle braka još jedna devojka i to je to. Nije da krijem, ali sa četiri ženske osobe sam proveo jako lepo vreme. Ostale su kombinacije. Sećam se prvog poljupca. Bio je sa jednom Milicom. Nisam znao da se ljubim, pa me bilo sramota. Sada kada bi se ženio opet voleo bih da mi devojka bude sa Dorćola. Sedeli smo na klupi, i ona me pitala da me poljubi. Bio sam osmi razred.

Podsetimo, lalatović je po prvi put u Sceniranju javno pričao o nekadašnjem prijatelju, sa kojim je u sukobu od trenutka kada je on postao sportski direktor kluba iz Novog Sada.

- Nikada nikoga ne diram. Da odete u "Vojvodinu" i pitate mog predsednika (Dragoljub Samardžić, prim. aut.) on će vam možda reći loše o meni zato što se ne slažem sa njegovim stavovima. Da pitate mog bivšeg sportskog direktora Nikolu Lazetića, ni on neće ništa reći pohvalno jer nije mogao da ima uticaja na mene. Zato što sam ja u sportu, a i ovako duplo veći od njega. On je metar šezdeset, a ja sam duplo veći - rekao je Lalatović i objasnio zbog čega su u svađi:

- Laza je želeo da igraju dva-tri igrača za koje sam smatrao da ne zaslužuju. Imao je podršku nekih ljudi protiv mene, i dan danas je tako. To je rivalitet. Pošto smo drugari iz detinjstva, zamolo sam ga: "Lazo, razmisli, mi smo drugari iz detinjvsta. Moja pokojna majka te je lečila. Imao si jednom problem, ja sam skočio, štitio sam te. Nemaš razloga da udaraš na mene". Nakon toga on je otišao iz "Vojvodine", ja sam ostao. Ostao je mnogo bolji od njega. Ja radim 11 godina i nikada nisam dobio otkaz - tvrdi Nenad, koji smatra da Lazetić nije zaslužio funkciju koju je imao.

- Postavio ga je kum. To mu je bio prvi posao. Moraš mnogo da se iskališ, da se dokažeš, da si radio u mlađim selekcinama, da si kao sportski direktor vodio dva, tri mlađa kluba od "Vojvodine", da imaš rezultat zašto te dovode. On je dobio klub da se igra. Pošto nema iskustva nije se snašao. On možda može da bude dobar direktor za 10 godina, kao što sam ja postao trener za 10 godina - ispričao je Lala i dodao: - On je želeo da bude autoritet nadamnom, ali nije mogao. Savetovao sam ga da uz mene može mnogo da nauči. Da treba da bude strpljiv, da će njegovo vreme doći i da ne može ništa preko noći. To mu se obilo o glavu što se tiče "Vojvodine". Mora više da poštuje ljude, da promeni svoje mišljenje. Da ne bude bahat. On je bahat, prepotentan. On je za mene nebitna osoba. On za mene ne postoji - poručuje on.

Lala tvrdi da ga Lazetić i dalje ogovara: - Voli da me olajava, a kad me vidi poraste deset santimetara od straha. Njemu fali tih deset santimetara ceo život. I sad da me vidi oduzeo bi se od straha, ne bi znao šta da kaže. Zato što sam pošten. Uvek sam ga gledao kao velikog prijatelja. Prihvatio sam ga kad je došao iz Kosovske Mitrovice. Nisam očekivao da će krenuti na mene svim silama, da me otera iz "Vojvodine". Ja sam mu pokazao da sam marljiv i da mora da bude strpljiv da bi jednog dana bio kao ja - poručio je on.

