NIKO MI NEĆE OSPORITI DA JE TO BILA JAKA LJUBAV! Anđelo progovorio o odnosu sa Teodorom Džehverović, otkrio da li se čuo sa NJOM!

Bivši rijaliti učesnik Anđelo Ranković progovorio o odnosu sa Teodorom Džehverović, otkrio da li se čuo sa njom kada je izašao iz Zadruge.

O provodu i Dubaiju

- Jedva čekam opet da odem tamo, čim sam izašao, hteo sam da idem na odmor i to je bila prva opcija. Volim ja moj Beograd, ali i tamo se osećam kao svoj na svome. Ja sam tamo i živeo pre jedno pet godina, ali ovde je i provod i društvo, ide tamo mnogo naših, ali nisam nešto mnogo sretao - rekao je Anđelo.

O Sanji Stanković

- Što se tiče Sanje, kao što ste i videli, prekinuli smo svaki odnos, nismo se ni družili. Moj i njen odnos je počeo iz drugarstva i prijateljstva prešao u strast i hemiju, sa moje strane je bilo to i zbog toga nije uspelo. Ona je i pre mene išla u Dubai, mislim da je najbolje ovako da svako ide zasebno.

O Stefanu Kariću i Jovani Ljubisavljević

- Dvoje mladih ljudi, trebalo bi da što više uživaju u svemu tome. Koliko će oni biti zajedno napolju, sve je drugačije, morate da upoznate tu osobu - rekao je on.

O Goci, Teodori Džehverović i Ninu.

- Imao sam puno poštovanja prema Goci kad god je ulazila. Bili smo okej na samom početku, imali smo tu neku malu raspravu i na kraju nije bilo potrebe da ulazim u neku priču. Nisam se čuo sa njom, sa njenom ćerkom, odavno je to gotovo i svako je krenuo svojim putem. Niko mi neće nikad osporiti da je to bila jaka ljubav, jeste tako bilo, ali bože moj, ljudi budu i u braku i razvedu se, šta sad. Ne bih voleo da se desi ništa više, ne volim ni da pričam o tome, ona ima svoju novu priču i to je to. Ne bih komentarisao njenog novog dečka. Mogu pre da komentarišem muški rod. Ja sam slobodan i dalje, ne želim da imam tenziju ni neku obavezu. Kada bude vreme obavestiću vas, rekao je Anđelo u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

