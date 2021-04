ANĐELO RANKOVIĆ IZAŠAO IZ ZADRUGE I PROGOVORIO O PREPISKAMA SA NATAŠOM RADAN: To je ružno, nekulturno i bezobrazno! NE OBAZIREM SE

Nakon što je napustio velelepno imanje Zadruge, Anđelo Ranković se oglasio i progovorio o ukućanima i o prepiskama sa Natašom Radan.

Anđelo je na samom startu otkrio sve o njegovom boravku u Zadruzi.

- Zadovoljan sam svojim učešćem, dao sam sve od sebe i pokazao svoje kvalitete, nailazim na lepe komentare ljudi, a pogotovo mi je drago što takođe dobijam lepe komentare od ljudi koji su me upoznali kroz prvu sezonu - ispričao nam je Anđelo.

Primetno je bilo da si se povukao posle priče sa Sanjom Stanković i Jovanom Tomić Matorom koja se desila i videlo se da se kaješ, da li smatraš da si previše brzo uplovio u nešto sto možda nije imalo perspektivu?

- Što se tiče odnosa sa Sanjom rekao sam već i ne bih dodavao ništa više, to je bila moja ishitrena i nepromišljena odluka. Znate da nisam neko ko bi ulazio u neke priče samo da bi ostao što duže u rijalitiju, ostao sam bez snage i energije i tada se moje učešće i završilo - direktan je bio Anđelo u vezi tog odnosa.

Ko ti je favorit, a ko je najveća tračara u Zadruzi?

- Neizvesno je još uvek, mislim da će se to pokazati pred sam finiš, ali moji favoriti su Marko Đedović i Ermina. Što se tiče tračara, ne bih mogao jednu osobu da izdvojim ali bih mogao da tu svrstam ženski čopor.

Važio si za najvećeg zavodnika Zadruge. Paula, Sanja, Nataša, Ermina, Sandra, spajali su te sa svima. Koja god devojka da ti se približila govorili su da se muvate, a to je tebi po onome kako je prikazano zaista smetalo, kako kometarišeš to?

- Ništa neobično za mene, to mi se događa i u spoljnom svetu i navikao sam na to ali mi je smetalo iz razloga što inače ja odmah jasno dam do znanja da li mi se neko dopada ili želim samo drugarstvo! - odgovorio je Anđelo.

Otkrio je sve vezano za priču o Nataš i porukama koje su objavljene? Kakvo mišljenje imaš o njoj, pogotovo sto svi vide da je zaljubljena u tebe?

- Postupak pokazivanja poruka je jako ružan, nekulturan i bezobrazan, tako da mi je to smetalo, a sadržaj poruka je potpuno nebitan. Nisam siguran ja u sve to sto ona pokazuje, tako da što se mene tiče ima pravo da misli ono što želi, a ja da se ne obazirem na to - bio je izričit Anđelo na pitanje o Nataši Radan.

- Da li si se čuo sa Ivanom Marinković i Đoletom Milutinović, jer si sa njima bio blizak?

- Nisam se čuo sa Ivanom, niti nameravam, a sa Đoletom jesam i sa njim ću sigurno nastaviti druženje - rekao je Anđelo.

Koja ljubavna veza u Zadruzi je po tvom mišljenju prava?

- Ne želim da sumnjam ni u čiju ljubav, to će pokazati vreme, a moje mišljenje je da Ša oseća najveću ljubav prema Tari - rekao je Anđelo.

Da li si se možda čuo sa Teodorom Džehverović ili Mama Džehvom nakon izlaska iz Zadruge?

- Nismo se čuli, mi svakako nismo u kontaktu odavno - rekao je Anđelo.

