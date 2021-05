OGLASILA SE GLUMICA OLIVERA VIKTOROVIĆ: Ne ulazim u Zadrugu i ne pada mi na pamet da uđem u bilo koji rijaliti

Posle informacije da glumica Olivera Viktorović, koja je glumica striptizetu u Žikinoj dinastiji, ulazi u rijaliti Zadrugu, Viktorivićeva se oglasila i rekla da nikakve pregovore sa produkcijom nije vodila i da ne ulazi u Zadrugu.

"Ne ulazim u Zadrugu niti u bilo koji rijaliti, niti me to interesuje i zanima. Niko me nije kontaktirao nisu me zvali, a i da jestu, van pameti je da ulazim u rijalitije", rekla je za kurir.rs glumica.

Podsetimo, pojavila se vest da bi trebalo da se pridruži i glumica Olivera Viktorović.

- Čelnici Pinka su joj ponudili odličan honorar za petu sezonu "Zadruge". Olivera im je jedan od aduta, jer ima veoma zanimljivu životnu priču, a nikada nije bila u rijalitiju - rekao je izvor.

