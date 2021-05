BOBAN RAJOVIĆ JEDVA ČEKA DA POSTANE DEDA! Progovorio o deci i o planovima za PRINOVU u porodici!

Naš današnji gost u Pulsu Srbije na Kurir televiziji bio je pevač Boban Rajović.

foto: Kurir televizija

Prvo smo primetili na pevaču da je u top formi.

- Puno treniram u poslednje vreme, pustio sam bradu namerno zato što mi svi kažu da izgledam kao da imam 28 godina. Stvarno se osećam dobro i puno treniram, volim da vodim računa o ishrani. Dam sebi ponekad oduška, popijem po koju rakiju - rekao je pevač.

foto: Kurir televizija

Pitali smo pevača kako mu je bilo tokom proteklih 14 meseci.

- Za ovih 14 meseci sam shvatio koliko zapravo volim svoj posao, neopisivo mi je nedostajalo da nastupam. Ponosan sam na sebe što sam uspeo da sačuvam svoje zdravlje, uspeo sam da pripremim 4 pesme. Cobi mi je napravio dve pesme, modernijeg su aranžmana, dok su ostale u mom fazonu. Uzbuđen sam zbog nastupa u budućnosti -

foto: Kurir televizija

Pevač nam uvek donose dobru energiju, popravi raspoloženje i vrati osmeh na lice a ko njemu vraća osmeh na lice rekao nam je upravo pevač.

- Deca mi vraćaju osmeh na lice, bilo mi je prelepo jer je moja ćerka Ivana radila od kuće pa je mogla da dođe u Srbiju jer inače živi u Danskoj, pa smo se više družili. Deca su me napunila energijom - rekao je pevač i dodao da jedva čeka da se ostvari u ulozi dede.

- Ja jedva čekam da postanem deda, o tome maštam zadnje dve godine i molim se Bogu da se to što pre desiti. Iskreno mislim da će se to uskoro desiti, ja se nadam u narednih godinu, godinu i po dana i da budem srećan deda. Za mene kao oca kažu da sam najbolji na svetu, nadam se da će to isto reći i kad budem deda-

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:19 BRENINA SNAJKA SA IVANOM ALEKSIĆ SLAVI RAZVOD OD ŠA! Pevale i veselile se, napravile LOM: Ne zna se koja bolje IZGLEDA! (VIDEO)