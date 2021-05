KARIĆ JE BIO MLADUNČE ISPOD MOJE SUKNJE: Stefan optužio Ivanu Šopić da ga je VARALA, a ona mu nikad JAČE ZAPUŠILA USTA! (FOTO)

Ivanu Šopić pogodilo je to što ju je Stefan Karić optužio da ga je prevarila, pa je odlučila da javno demantuje njegove reči putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

foto: Sonja Spasić

Bivša rijaliti učesnica priznala je na društvenim mrežama da ranije nije želela da govori o Kariću, ali je sada napravila izuzetak.

foto: Printscreen/Instagram

"Ranije nisam, ali sada osećam jaku potrebu da demantuje apsurdne i apsolutne laži koje je Stefan Karić izneo o meni u "Zadruzi 4". Nikada nisam ni u koga gledala dok sam bila sa dotičnim u vezi, a ponajmanje posle "Zadruge 3" "završila" sa tom X (i dalje identitet nepoznat) osobom. Ako ne, i najveća laž o meni izneta, pored one da sam bila sa čovekom od 70 godina. problem je što mnogo veću težinu ima tvrdnja od strane osobe sa kojom ste bili u vezi (i pravili dete). Hvala rijalitiju kao takvom, da ste svi u prilici da sami procenite osobu i samim tim prosudite o istinitosti i validnosti reči pojedeinaca. Nažalost (svih nas), svet je pun šlihtara, d*peuvlakača, ulizica i podguznih muva, koje će jednom Stefanu Kariću klimati glavom na sve izgovoreno. S obzirom na to da je on okružen isključivo takvim ljudima, ja nemam drugo oružje, sem moje javne reči da demantuje sve tvrdnje i pokušavam da sklonim ljagu koju on uporna baca na moje ime, lik, delo i moj moral", napisala je Ivana, pa nastavila:

foto: Printscreen/Instagram

"Nikada nisam karakterisala svoj moral kao neoboriv, ali moju iskrenost, čistu nameru i moju lojalnost dotičnom niko ne može da mi ospori, pa ni on, ni njegovi pacovi i ostali glodari oko njega. Te pacovčine samo hrane njegov bolestan um, daju njegovim fejk scenarijima virtuenu validnost i pune njegov ego, koji je uveliko uzdrman. Stefan u rijalitiju nema prijatelje, ima ego punjače, shvatite i to. Ne znam samo hoće li imati srama i stida da pogledaju u oči osobe poput mene, i ostale žrtve koje plaćaju cenu njihovog mizernog poltronstva, kojima svakodnevno svedočimo na TV ekranima."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:06 DVE RIJALITI BOMBE U PROVODU! Ivu Grgurić poredili su sa njom, a sada zajedno izlaze i DOMINIRAJU!