ODLAZE GENERACIJE! Snežana Đurišić otkrila po čemu će pamtiti legendarnog Đorđa Marjanovića: On je zaista bio umetnik!

Pevačica Snežana Đurišić prokomentarisala je odlazak legendarnog pevača Đorđa Marjanovića:

- Znate kako, odlaze generacije, to je jasno. Đorđe Marjanović je inače bio vrlo bolestan i bila je zaista privilegija imati jednog takvog umetnika u ovom našem esnafu kakav je bio Đorđe Marjanović, on je zaista bio umetnik koji je predstavljao prvo Jugoslaviju, a kasnije i Srbiju onako kako to dolikuje i priliči kada je naš posao u pitanju, odnosno muzika i umetnost uopšte. Izjavljujem ovom prilikom porodici saučešće, a njemu je neka je večna slava - rekla je Snežana.

Pevačica je ispričala i po čemu će pamtiti čuvenog kolegu i šta je na nju ostavio najveći trag kada je on u pitanju.

- To su svakako pesme i nastupi koje sam pratila i kao devojčica na kraju krajeva, gde je on na pozornici kako smo mogli videti bio i glumac i pevač i zabavljač, zato sam i rekla umetnik, u pravom smislu te reči – kaže Snežana.

