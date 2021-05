ZA DRUGE SI BIO ĐORĐE MARJANOVIĆ, ZA MENE SAMO TATA! Oproštaj sina Marka: Zarazio si nas muzikom, naučio da uz nju i tugujemo

Legenda šlagera i sinonim jednog vremena Đorđe Marjanović ostavio je iza sebe troje dece - ćerke Nataliju i Nevenu i sina Marka, kao i petoro unuka - Anu, Teu, Mašu, Đorđa i Maru.

- Za neke si bio Milord, za druge Đorđe, a za mene tata. Svi su me uvek pitali kako je to biti tvoj sin. Nisam to pitanje godinama razumeo. Uvek sam se šalio i govorio: "Nemam pojma, nemam drugog ćaleta." A u sebi, znao sam, osećao da to baš i nije tako. Zarazio si nas muzikom, naučio da uz nju i tugujemo i da se radujemo. Da svaki stih ima svoju težinu, poruku - veli Marko.

I Đorđe je veoma bio vezan za svog sina, a njegov naslednik posebno je voleo hit "Romana".

- Pričali su mi kako si bacao sako, ulazio u publiku, plakao na sceni. Nisam to verovao. Sve dok se svojim očima nisam uverio. Sećam se samo da sam se uvek pitao gde li završavaju ti sakoi koje si bacao u publiku. Sećam se i kada si se vraćao sa koncerata kombijem prepunim cvećem. Pisama kojima se nije znalo broja. I da, naučio si me svašta. Da na svako pismo, poruku, moram da odgovorim. Govorio si mi: "Kada je neko odvojio vreme da tebi uputi reč, pismo ili poruku, najmanje što možeš da uradiš je da odgovoriš, uzvratiš." Znaš, nisam nikada bio svestan koliko te ljudi vole. Mislim, na one obične, "normalne" ljude - piše Marjanović i nastavlja:

- Vodio si me sa sobom na pijacu, u poštu ili samo da se prošetamo gradom. E tada sam shvatio neke stvari. Da svaki takav odlazak, koji bi trebalo da traje najviše pola sata, s tobom je to trajalo satima. Ljudi koji ti prilaze, grle te, slikaju se. Kafu koji si pio sa službenicima pošte ili pričajući sa ljudima na pijaci.

Marko na kraju smatra da će njegov otac nastaviti da živi kroz svoje pesme.

- Na sceni si davao sebe do poslednjeg daha, do poslednje suze, do poslednjeg atoma snage. I zato su te voleli. Poštovali. I kolege, a pre svega publika. Publika koja je bila neodvojivi deo tvog života - zaključuje on u tekstu.

