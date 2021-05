NIJE MI BITNO DA LI MEČ GLEDA MAJKA ILI ŽENA! Veljko Ražnatović o BOKSU, selidbi u TITEL, porodici: Ponosim se što sam mlad otac!

Veljko Ražnatović govorio je o bavljenju boksom, porodičnom životu i preseljenju u Titel.

- Zanimljiva, jako uspešna nedelja. Navikao sam na pritisak, na tu vrstu priprema, imam na sebi teret velikog prezimena, svaki put imam dodatan teret na leđima kada ulazim u ring, jer ja nekako unosim i pretke sa sobom. To mi daje motivaciju, gura me napred kad mi je teško, do sad sam se dobro borio sa tim Ja zadajem sebi najveća očekivanja, imam snove da budem svetski prvak. Imam sve predispozicije, moram. Najbitnija je psiha, svakom sportisti. Gledam da se izolujem, par dana pre meča, da oporavim telo, da budem najbolja verzija sebe, posle meča ne pazim šta jedem i kad spavam - govorio je Veljko.

- Ja sam strastveni najvijač, ušli smo u prvih 100 na svetu, ja sam najponosnija majka na svetu - ubacila se Ceca Ražnatović.

- Treniram dva puta dnevno, ništa se ne dešava kod mene, ja se spremam za tu jednu noć, da budem opasan. Da raskrinkamo taj mit. Ja sam profesionalac, nije mi bitno ko mi je tu, da li mi je tu žena ili majka, ući ću u ring i uradiću ono za šta sam rođen. Nebitno mi je ko gleda, to je dodatan plus, hvala što gledaju - rekao je Veljko.

- Povukao sam se na selo, tamo mi je bolje. Tamo je mirnije. Beograd je pun - rekao je Veljko o preseljenju u Titel.

- Još dva profi meča do titule juniorskog šampiona sveta, to mi je san, može da se ostvari, do 24 godine. To je put kojim ćemo krenuti sada. Boks je najteži sport na svetu - rekao je Veljko.

Veljko je progovorio i o svom porodičnom životu:

- Samo sam odrastao, videćemo kakav sam otac. Znam da zamenim pelene, pomažem joj u većini stvari. Moja žena ga više čuva, ja sam tu, u svojoj ulozi svaki dan, ponosim se što sam mlad otac. Sve bih opet isto uradio, to je moj sin, najviše ga na svetu volim. Isti je kao ja, isti je čovek. Ima karakter, videćemo za osobine - rekao je Veljko u Premijera - Vikend specijalu.

