IZGUBILA SAM ČOVEKA KOJI ME NAJVIŠE VOLEO! Elma Sinanović OTVORILA dušu i otkrila šta joj je govorio POKOJNI SUPRUG!

Pevačica Elma Sinanović otkrila je nove nepoznate detalje o svom životu u gostovanju u jednoj emisiji.

- Moram da priznam da sam imala mnogo sreće u životu. Nikad nisam imala neke negativne komentare, imala sam sreću da me publika voli. Najteže je biti u svom selu, kako kažu, kad god pevam u Novom Pazaru sve je prepuno, i svaki put se prijatno iznenadnim – započinje pevačica.

- Nikad nisam bila optrećena time da li mene neko voli ili ne, ja sam u fazonu da jurim muziku i pesme – priča ona.

- Mnogo volim muziku i da pevam, i nikad ne volim da sabiram i oduzimam, nekako biram pesme po svom osećaju i par puta sam imala problem u studiju kada mi kompozitor kaže da oni ne bi snimili tu pesmu, neće to biti hit, recimo "Korak do dna", ja sam insistirala i imala sam neki osećaj da ta pesma mora da se snimi, i na kraju sam bila u pravu, ta pesma je bila veliki hit – otkriva Sinanovićeva.

Iako je veoma uspešna u svom poslu, Elma na prvo mestu stavlja svoju porodicu.

- Porodica je uvek na prvom mestu, i tako će uvek biti. Porodica mi daje neki oslonac i puni mi baterije, danas je malo sve to iskrivljeno, i taj sistem je poremećen. Ja mislim da kad je porodica u redu i karijera je u redu.

Sinanovićeva se dotakla svog preminulog supruga koji je pre godinu i po dana preminuo zbog teške bolesti.

- Ostala sam bez reči, on je bio jako bolestan, i nekako ne možete nikad da se pomiriti s tim gubitkom. Nikad to ne može da se preboli. Ja sam izgubila čoveka koji je mene najviše voleo na svetu, toga više neće biti. Udala sam se sa 19 godina i bili smo 25 godina u braku. Ja to ne mogu nikad da prihvatim. Najviše sam se izborila s tim zbog Hulije. U početku sam sastavljala dan po dan, ali jedno jutro sam ustala i rešila da više ne mogu da mislim samo na sebe, već i na svoje dete, i da joj moram biti i otaci majka. I to me je nekako najviše pokrenulo i dobila sam snagu. Život ide dalje – priča pevačica.

- Mi smo razgovarali, bili smo svesni da će u nekom momentu do toga doći, ipak je bio mnogo bolestan. Uvek mi je pričao da moram da nastavim da pevam, da se borim za sebe... Imali smo mi neke razgovore naše. On je bio jedan izuzetan čovek, totalno drugačiji karakter – rekla je Elma u emisiji "Premijera Vikend - Specijal".

