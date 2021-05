NE BIH MOGLA DA RADIM U KANCELARIJI OD 9 DO 17: Anđelina radi samo ono u čemu uživa, a evo čime bi se bavila da nije PEVAČICA!

Anđela Vujović Anđelina do sada je ostavila veliki trag na muzičkoj sceni.

Sada je pevačica priznala da sebe ne vidi u poslovima koji podrazumevaju radno vreme.

"Mogu sebe da vidim u poslu koji je kreativan, sve što se stvara, mene i radi i puni mi energiju. Tako da mi to nije teško. Ne bih mogla da radim neki posao u kancelariji, od devet do pet i da mi svaki dan bude isti i da ustajem ranije. To ne bih mogla, ali u ovome što radim, zaista uživam", istakla je pevačica u emisiji "DeToxic" i dodala, čime bi se bavila, a da to nije pevanje.

"Sigurno nekom umetnošću, ne znam, recimo dizajnom, to sam studirala."

