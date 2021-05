NE ŽELIM VIŠE DA GA VIDIM U ŽIVOTU, PIJEM LEKOVE ZA SMIRENJE! Dragana Mitar otkrila kroz šta prolazi nakon što ju je dečko TUKAO

Bivša zadrugarka Dragana Mitar u subotu je izjavila da ju je dečko Đorđe Gajić tukao.

Ona se sada oglasila nakon incidenta i otkrila kako se oseća.

- Juče sam bila baš onako razočarana, povređena, popila za smirenje lekove, malo iskulirala od svega i isplakala se, tek sam onda skontala šta se sve desilo - rekla je Dragana i dodala:

- Ako ništa, možda me je Bog pogledao i spasio od svega ovoga. Očigledno ovo nije bila priča za mene, trebalo je davnih dana da se sklonim od svega ovoga! Nisam želela da prijavljujem, želim da se ovo sve završi, a tog čoveka ne želim više u životu da vidim.

Podsetimo, Dragana je na Instagramu napisala da ju je dečko udario nakon izaslaka.

- Dobila sam nekoliko udaraca u glavu i počupana sam za kosu, a sve se to desilo jer se dečku nisu svidele pesme koje su išle u pozadini i na mom storiju, a i dalje su na mom Instagramu. Svađa je počela u kafiću i onda se to dogodilo ispred moje zgrade i ja sam otišla kući, nisam ga prijavila. Zvao me je da se izvini i da kaže da je preterao, ali ne zanima me više - rekla je ona.

