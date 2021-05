ŽELJKO JE SAMO JEDNOM REKAO TETKA I NIKAD VIŠE! Anastasija o Veljkovom sinu, otkrila da je PROHODAO, a uskoro slavi 1. ROĐENDAN

Pevačica Anastasija Ražnatović slobodno vreme uglavnom provodi sa bratancem Željkom Ražnatović koji će uskoro napuniti godinu dana.

Naime, sin Veljka Ražnatovića i Bodane Rodić 3. juna proslaviće prvi rođendan, a Anastasija je otkrila kako se njihova porodica uveliko sprema za slavlje.

- Kao da se juče rodio, a on je pre par dana prohodao. Propričao je i već govori mama, tata, deda. Tetka je rekao jednom i nikada više. Moram nešto da mu kupim, ipak je on blizanac na tetku i babu. To jest, na drugaricu, da se ispravim - rekla je ona u emisiji "Popodne sa Stevanom".

Inače, Anastasija je nedavno proslavila svoj 23. rođendan, a gala slavlje održano je u jednom prestoničkom restoranu. Kako se navodilo, njena majka Svetlana Ceca Ražnatović za tu proslavu iskeširala je oko 20.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B.