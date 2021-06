KRAJ ROMANSE! ZORANNAH RASKINULA SA FUDBALEROM BOBANOM NIKOLOVIM! Sportista joj i dalje šalje poruke!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, nije više u vezi s makedonskim fudbalerom Bobanom Nikolovim, saznaje Kurir.

Pre nekoliko dana modna blogerka viđena je u poznatom restoranu na Dedinju u društvu dve prijateljice, od kojih je jedna iz Hrvatske, i prema rečima našeg izvora, delovalo je kao da se nisu dugo videle, pa joj je Jovanovićeva pričala najsvežije stvari iz svog života. Prvo joj je govorila o psu, koji joj je izgleda omiljena tema za razgovor, a tek na polovini ćaskanja došao je na red Nikolov.

Na pitanje prijateljice iz susedne države da li je i kada poslednji put bila kod Bobana u Italiji, s obzirom na to da on igra fudbal za tamošnji klub Leće, Jovanovićeva je kao iz topa odgovorila da više nije s njim u vezi. Ne ulazeći u detalje zašto je došlo do kraha ljubavne romanse blogerke i sportiste o kojoj je pisao ceo region, Zorannah je samo kratko rekla da se nisu slagali dobro u poslednje vreme i da je veza prekinuta na njenu inicijativu.

Takođe, rekla i da joj Nikolov često piše poruke u nadi da će se pomiriti s njom, ali da ona zasad to ne želi. Nakon toga, devojke su promenile temu i počele da diskutuju o predstojećim putovanjima. Pokušali smo da dobijemo komentar od Zorane, ali nam se ona nije javljala na pozive.

Podsetimo, Jovanovićeva i Nikolov smuvali su se početkom 2020, kada je on igrao za jedan mađarski klub. Kako su tada naveli izvori Kurira, ona je više puta odlazila kod njega u posetu u Budimpeštu, nakon završetka karantina u Srbiji i kad je to epidemiološka situacija dozvoljavala, što je i ona sama potvrdila u jednom od svojih videa krajem oktobra prošle godine. Ipak, poslednjih dana 2020. par je počeo da se otkriva na društvenim mrežama. Naime, na jednoj od fotografija koje je blogerka postavila, u komentarima emotikon srca poslao joj je upravo Nikolov, na šta mu je ona odgovorila takođe srcem. Poslednjeg dana stare godine na svom Instagram storiju je postavila fotografiju na kojoj je tajanstveni muškarac grli. Lice mu se nije videlo, ali ukoliko se uporedi s Bobanom, vidi se da ruka pripada upravo fudbaleru. Muški sat i dukserica s blogerkine fotke su isti kao i oni na slici koju je fudbaler postavio na Instagram samo dan ranije.

