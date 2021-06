DVE TRAGEDIJE ZA 2 GODINE! ŠAKO POLUMENTA PROGOVORIO O TEŠKOM PERIODU: Moram da idem dalje, ne umem da kukam

Pevač Šako Polumenta progovorio je o teškom periodu koji je ostavio iza sebe.

Naime, u proteklom periodu, on je preležaop korona virus, te se suočio sa zdravstvenim komplikacijama.

"Imao sam obostranu upalu pluća i jetre, koronu... I to sam pregurao", otkrio je Polumenta kojem je nedavno preminuo otac.

"Prošle godine majka, ove godine otac. Ovo mi je prvi izlazak među narodom, da se malo nasmejem, moram da idem dalje. Ali Bog mi je podario i unuku drugu od sina, imam jednu od ćerke, tako da sve je to priroda. Sa nekim novim životom i ja se budim i rađam. Ja ne umem da kukam, ali znam da napišem dve lepe reči i posvetim dragim ljudima. Kolege su mi pružile podršku, prošli put za majku nisu znali, pa sam bio revoltiran, ali ovog puta bilo je mnogo poziva. Kolege interesuje više marketing, nego ovakve stvari. To razumem, ali oni koji me dobro poznaju javili su se", izjavio je Šako.

