NEUKROTIVA ZVER OD ŽENE: Ana Korać pronašla se u ovim REČIMA, a da li je poruka posvećena dečku iz Dubaija?! (FOTO)

Ana Korać podelila je sliku na društvenoj mreži i time poslala dvosmislenu poruku.

Ona je nedavno priznala da ima starijeg momka, pa su mnogi povezali da se ova poruka odnosi na njega.

foto: Printscreen/Instagram

"Smela je sve, i to me je dovodilo do ludila! Strah nije postojao u njenim opcijama. Mogla je biti u jednom trenutku dete željno nežnosti, a već u sledećem, neukrotiva zver od žene. A smela je sve, i sve je nekako išlo uz nju", citirala je Ana na svom profilu na Instagramu.

Podsetimo, Ana je nakon veze sa Davidom Dragojevićem uplovila u romansu sa muškarcem koji nije poznat javnosti, a ne živi u Srbiji, pa ona često odlazi u Dubai da ga poseti.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:57 DOBRO IZGLEDA, STARIJI JE OD MENE! Ana Korać otkrila detalje o novom dečku: Baš smo se sklopili!