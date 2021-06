ZLATA PETROVIĆ PUCA OD SAMOPOUZDANJA I U 59. GODINI: Ribetina sam, mlađi frajeri me i dalje muvaju! A evo u čemu je caka

Folk pevačica Zlata Petrović za mesec dana puni 60 godina, a kako kaže, izgleda i oseća se mnogo mlađe. Za nju su godine samo broj koji ne utiče ni na njen izgled ni na njeno ponašanje. U ekskluzivnom razgovoru za Alo! pevačica nam je otkrila tajnu svoje mladolikosti i seksepila kojimа zrači.

- Ja sam kao vino, što sam starija to sam bolja - rekla je kroz smeh i dodala:

- Frajeri me muvaju i dalje. Lagala bih kad bih rekla da mi ne prilaze. Ima tu i starijih i mlađih... Moram priznati da mi to i te kako prija jer se osećam kao dobra riba - rekla je pevačica kroz smeh.

- Ja mislim da ih, osim izgleda, kod mene privlači energija, duh kojim zračim. Imam tu neku harizmu kojom sam čitavog života privlačila dobre frajere. Bukvalno su ludeli za mnom, a lude i danas iako imam 60 godina - kaže ona. Ipak, bilo je i onih koji su joj tokom života zadavali muke

- Lomili su i meni srce, nije da nisu, ali i ja sam njima jer to nikada ne može biti jednosmerna ulica. Ja delujem kao jaka i hrabra žena, ali sam negde u dubini duše veliki slabić i emotivac. Uvek osetim kada se bliži kraj pa preduhitrim partnera i prva odem. Teško podnosim da budem ostavljena - objašnjava Zlata i ističe da je trenutno sama.

- Ja volim da za sebe kažem da sam devojka, ali baba-devojka. Što se mog izgleda tiče, on je ovakav kakav je zbog toga što ja volim ljude, život, muziku, veselje, smeh, a sve to me čini i lepšom i mlađom - zaključuje ona.

