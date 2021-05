CEO ŽIVOT SAM IMALA POMOĆNICU KOJA MI JE FARBALA JAJA, A SAD SAM MORALA SAMA! Zlata Petrović otkrila kako provodi PRAZNIK i sa kim

Pevačica Zlata Petrović otkrila je kako provodi praznike, a tom prilikom govorila je i o svom životu i porodici.

- Inače to uglavnom bude u širem krugu, dolaze mi moje drugarice, prijatelji moje dece, ceo život tako živimo, kod nas se uvek tako slavi. Međutim shodno situaciji pandemije koronavirusa, to sada radimo samo u krugu porodice. Naravno da ću ove godine kao i prethodne, da budem sa decom, unučićima, snajkom, naravno sve pripremamo kao sav normalan svet. Jedan normalan ručkić, negde se radujemo svemu tome, kao i cela moja porodica da uživamo u prazničnom duhu - priča Zlata i dodaje ko joj pomaže u farbanju jaja:

- Moja deca farbaju svojoj kući, a ja u svojoj. Obožavam da farbam jaja iako sam ceo život imala ženu koja mi je pomogala u kući, ali situacija je učinila svoje kao i manjak posla, tako da ove godine ja sama to radim, ali mi ne smeta, prihvatila sam. Volim da farbam, lepim sličice, uživam u tome. Za Vaskrs smo svi na zajedničkom ručku, gde razmenjujemo ta jaja, kao što nalažu običaji i onda naravno ja kao baka kupujem deci iako više i nisu toliko mala, poklone i čokoladna jaja koja oni obožavaju.

Ona se dotakla bivšeg supruga Hasana Dudića i ispričala da li su u kontaktu nakon što mu se nedavno pogoršalo zdravstveno stanje.

- Naravno, hvala na pitanju, Hasanu je mnogo bolje, super je i on i deca, svi smo okej. Nikad se ne zna da li može da se vrati, možda smo čak i mi preležali koronu na nogama, a da nismo osetili, ali ja se hvala bogu za sada dobro osećam i nadam se da će tako ostati.

Pevačica je odgovorila i na pitanje o Saši Popoviću da ju je navodno izbacio iz Granda zbog obnaženih fotografija.

- Mislim da i vrapci na grani znaju o toj nekoj priči, to je bilo kad smo bili mladi i slobodni. Volim da ostanem prijatelj bilo sa kim, da li sa bivšim dečkom, komšijom i hvala dragom bogu što sam ja takva. Ceo život sam bila, a i biću nadalje prijatelj sa Sašom, njegovom porodicom, tu uopšte ne postoji u životu ništa ružno, niti se nešto ružno desilo među nama. Mogu svakome da pogledam u oči, da li mi sarađivali ili ne. O tom izbacivanju su pisali 100.000 puta, da se ne vraćam na nešto što je bilo i što je negde normalno. Ne možete raditi u nekoj firmi ceo život, to ne znači da vas je neko izbacio, postoje neki razlozi zašto ste otišli ili Vam je neko dao otkaz, to je normalno, ali u našem poslu to da bi se pisalo mora da bude zvučno i bombastično - zaključila je Zlata.

